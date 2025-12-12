https://1prime.ru/20251212/neft-865479793.html
Новак рассказал о перспективах роста добычи нефти в России в рамках ОПЕК+
2025-12-12T15:39+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Российским нефтяникам потребуются дополнительные инвестиции для роста добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Компании увеличивают добычу (нефти в рамках ОПЕК+ - ред.), работают, это непростой процесс, потому что долгое время добыча снижалась, поэтому сейчас потребует дополнительных инвестиций, соответственно, компании повышают свою добычу в соответствии с предусмотренными квотами", - сказал Новак.
