https://1prime.ru/20251212/neft-865495075.html
Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером
Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером
Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером, неделю готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T21:41+0300
2025-12-12T21:41+0300
2025-12-12T21:41+0300
экономика
нефть
торги
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером, неделю готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.28 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,03% - до 61,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 57,64 доллара. С начала недели Brent подешевел на 3,8%, WTI - на 4,1%. Инвесторы следят за ситуацией с поставками сырья. "Рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с поставками нефти. С другой стороны, нефтяной рынок игнорирует напряженность в отношениях между США и Венесуэлой", - цитирует агентство Рейтер президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow). Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 декабря их число выросло на одну - до 414 установок.
https://1prime.ru/20251212/evropa-865494891.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, сша
Экономика, Нефть, Торги, США
Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером
Цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером, неделю готовятся завершить в минусе
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером, неделю готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.28 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,03% - до 61,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 57,64 доллара.
С начала недели Brent подешевел на 3,8%, WTI - на 4,1%. Инвесторы следят за ситуацией с поставками сырья.
"Рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с поставками нефти. С другой стороны, нефтяной рынок игнорирует напряженность в отношениях между США
и Венесуэлой", - цитирует агентство Рейтер президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow).
Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 декабря их число выросло на одну - до 414 установок.
Фондовые индексы Европы снизились в пятницу