Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером - 12.12.2025
Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером
2025-12-12T21:41+0300
2025-12-12T21:41+0300
экономика
нефть
торги
сша
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо меняются в пятницу вечером, неделю готовятся завершить в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.28 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,03% - до 61,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 57,64 доллара. С начала недели Brent подешевел на 3,8%, WTI - на 4,1%. Инвесторы следят за ситуацией с поставками сырья. "Рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с поставками нефти. С другой стороны, нефтяной рынок игнорирует напряженность в отношениях между США и Венесуэлой", - цитирует агентство Рейтер президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow). Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 12 декабря их число выросло на одну - до 414 установок.
нефть, торги, сша
Экономика, Нефть, Торги, США
21:41 12.12.2025
 
Заголовок открываемого материала