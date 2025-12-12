Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО - 12.12.2025
Спецоперация на Украине
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО - 12.12.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО
Киевский режим утаивает данные о потерях в зоне СВО в своих интересах, пишет Rebelion. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Киевский режим утаивает данные о потерях в зоне СВО в своих интересах, пишет Rebelion."Украинский режим скрывает эту информацию, чтобы сохранить иностранную помощь и не допустить, чтобы общественность узнала о существующих серьезных проблемах, таких как истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал плана мобилизации, полный крах экономики, огромный долг и массовый отток населения, бегущего от военной службы", — говорится в материале.Утверждается, что Киев отдает приоритет освобождению лидеров, идеологов и боевиков элитных националистических группировок.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО

Rebelion: киевский режим утаивает данные о потерях в зоне СВО в своих интересах

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Киевский режим утаивает данные о потерях в зоне СВО в своих интересах, пишет Rebelion.
"Украинский режим скрывает эту информацию, чтобы сохранить иностранную помощь и не допустить, чтобы общественность узнала о существующих серьезных проблемах, таких как истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал плана мобилизации, полный крах экономики, огромный долг и массовый отток населения, бегущего от военной службы", — говорится в материале.
Утверждается, что Киев отдает приоритет освобождению лидеров, идеологов и боевиков элитных националистических группировок.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
