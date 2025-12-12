https://1prime.ru/20251212/putin-865453240.html

Путин встретится с Эрдоганом и примет участие в форуме мира в Ашхабаде

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ашхабаде, глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ В Ашхабаде запланирована встреча Путина и Эрдогана, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты неоднократно созванивались. Предыдущий их телефонный разговор прошел в конце ноября. Тогда Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Предыдущая личная встреча двух президентов состоялась в сентябре в Китае на полях саммита ШОС. Кроме того, планируется встреча Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, Лидеры поддерживают насыщенные контакты, предыдущая встреча также состоялась на форуме ШОС в КНР. Тогда президент России подчеркивал особый дружеский характер отношений двух стран и растущую взаимную торговлю. Также глава государства побеседует с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Ранее Путин отмечал, что Пакистан является традиционным партнером России в Азии. Запланированы переговоры и с президентом Ирака Латифом Рашидом. В августе Багдад посещал Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Тогда стороны отмечали необходимость поддержания диалога между странами, в том числе по линии советов безопасности. Состоится встреча и с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.

