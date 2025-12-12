https://1prime.ru/20251212/putin-865453240.html
Путин встретится с Эрдоганом и примет участие в форуме мира в Ашхабаде
Путин встретится с Эрдоганом и примет участие в форуме мира в Ашхабаде - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с Эрдоганом и примет участие в форуме мира в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ашхабаде, глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T00:17+0300
2025-12-12T00:17+0300
2025-12-12T00:17+0300
экономика
мировая экономика
туркмения
ашхабад
рф
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
шос
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865453240.jpg?1765487867
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ашхабаде, глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ
В Ашхабаде запланирована встреча Путина и Эрдогана, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты неоднократно созванивались. Предыдущий их телефонный разговор прошел в конце ноября. Тогда Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Предыдущая личная встреча двух президентов состоялась в сентябре в Китае на полях саммита ШОС.
Кроме того, планируется встреча Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, Лидеры поддерживают насыщенные контакты, предыдущая встреча также состоялась на форуме ШОС в КНР. Тогда президент России подчеркивал особый дружеский характер отношений двух стран и растущую взаимную торговлю.
Также глава государства побеседует с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Ранее Путин отмечал, что Пакистан является традиционным партнером России в Азии. Запланированы переговоры и с президентом Ирака Латифом Рашидом. В августе Багдад посещал Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Тогда стороны отмечали необходимость поддержания диалога между странами, в том числе по линии советов безопасности.
Состоится встреча и с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым
ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
туркмения
ашхабад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, туркмения, ашхабад, рф, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, шос, совбез, оон
Экономика, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, РФ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, ШОС, Совбез, ООН
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Ашхабаде, глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В Ашхабаде запланирована встреча Путина и Эрдогана, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты неоднократно созванивались. Предыдущий их телефонный разговор прошел в конце ноября. Тогда Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Предыдущая личная встреча двух президентов состоялась в сентябре в Китае на полях саммита ШОС.
Кроме того, планируется встреча Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана, Лидеры поддерживают насыщенные контакты, предыдущая встреча также состоялась на форуме ШОС в КНР. Тогда президент России подчеркивал особый дружеский характер отношений двух стран и растущую взаимную торговлю.
Также глава государства побеседует с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Ранее Путин отмечал, что Пакистан является традиционным партнером России в Азии. Запланированы переговоры и с президентом Ирака Латифом Рашидом. В августе Багдад посещал Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Тогда стороны отмечали необходимость поддержания диалога между странами, в том числе по линии советов безопасности.
Состоится встреча и с хозяином форума, президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.