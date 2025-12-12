Reddit подала иск в Верховный суд Австралии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251212/reddit-865457137.html
2025-12-12T04:18+0300
2025-12-12T04:18+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Социальная сеть Reddit подала иск в австралийский Верховный суд против Австралии и министра связи страны Аники Уэллс, требуя признать закон о запрете соцсетей для лиц младше 16 лет недействительным, следует из текста документа. В Австралии 9 декабря ввели запрет на использование социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ как экстремистские), Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch для лиц младше 16 лет. Владельцам социальных сетей, откуда не будут удалены профили детей и подростков, грозят штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США). "Требуемые приказы: объявление поправки о безопасности в интернете... недействительной", - говорится в тексте иска. Кроме того, Reddit требует, чтобы суд постановил, что соцсеть не является платформой с возрастным ограничением. Соцсеть также запросила возмещение судебных издержек. В качестве одной из причин для подачи иска Reddit указывает на то, что запрет соцсетей нарушает свободу политического общения.
