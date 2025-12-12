"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года

https://1prime.ru/20251212/rosstandart-865491227.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Диагностика автомобилей Lada Granta 2025 года, анонсированная "АвтоВАЗом" 12 декабря, коснется 33 450 автомобилей, следует из сообщения Росстандарта. "АвтоВАЗ" ранее в пятницу объявил о проведении дополнительной проверки автомобилей Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года в целях подтверждения потребительских характеристик. "Под действие программы подпадают 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении Росстандарта.

