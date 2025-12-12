Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/rosstandart-865491227.html
"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года
"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года - 12.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года
Диагностика автомобилей Lada Granta 2025 года, анонсированная "АвтоВАЗом" 12 декабря, коснется 33 450 автомобилей, следует из сообщения Росстандарта. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T19:24+0300
2025-12-12T19:24+0300
бизнес
россия
автоваз
росстандарт
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781101_0:133:3171:1916_1920x0_80_0_0_e451eed31a8932c373f6546a8b5a4ac2.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Диагностика автомобилей Lada Granta 2025 года, анонсированная "АвтоВАЗом" 12 декабря, коснется 33 450 автомобилей, следует из сообщения Росстандарта. "АвтоВАЗ" ранее в пятницу объявил о проведении дополнительной проверки автомобилей Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года в целях подтверждения потребительских характеристик. "Под действие программы подпадают 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении Росстандарта.
https://1prime.ru/20251121/dvigateli-864781697.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864781101_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_75a84608babd8abb7772d6dc4d850be3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, автоваз, росстандарт, авто
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Росстандарт, Авто
19:24 12.12.2025
 
"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года

Росстандарт: программа диагностики Lada Granta 2025 года коснется 33 450 автомобилей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Cross
Автомобиль Lada Granta Cross - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Автомобиль Lada Granta Cross. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Диагностика автомобилей Lada Granta 2025 года, анонсированная "АвтоВАЗом" 12 декабря, коснется 33 450 автомобилей, следует из сообщения Росстандарта.
"АвтоВАЗ" ранее в пятницу объявил о проведении дополнительной проверки автомобилей Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года в целях подтверждения потребительских характеристик.
"Под действие программы подпадают 33 450 автомобилей Lada Granta, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении Росстандарта.
Работа завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"АвтоВАЗ" рассказал, когда у машин Lada появятся более мощные двигатели
21 ноября, 08:20
 
БизнесРОССИЯАвтоВАЗРосстандартАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала