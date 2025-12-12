https://1prime.ru/20251212/smi-865458791.html
СМИ узнали о новой фазе давления США на Мадуро
СМИ узнали о новой фазе давления США на Мадуро - 12.12.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о новой фазе давления США на Мадуро
Захват США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - лишь начало новой фазы американской кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T05:31+0300
2025-12-12T05:31+0300
2025-12-12T05:31+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
сша
венесуэла
иран
николас мадуро
дональд трамп
мид
nbc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865458791.jpg?1765506710
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Захват США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - лишь начало новой фазы американской кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с операцией захвата.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
"Захват огромного нефтяного супертанкера у берегов Венесуэлы в среду - это лишь начало новой фазы усиленной кампании давления администрации Трампа против Николаса Мадуро", - говорится в материале агентства.
По словам источников, экономическое воздействие путем захвата танкера призвано лишить венесуэльского лидера "спасительного" дохода от продажи нефти и вынудить его отказаться от власти. Как утверждают собеседники агентства, ближний круг Мадуро отчаянно пытается подготовиться к возможному захвату США других попавших под санкции судов. В частности, руководство государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA ищет способы безопасного экспорта в Китай, который является главным покупателем венесуэльской нефти.
По мнению агентства, у США, возможно, не получится захватить все танкеры, но даже нескольких подобных инцидентов будет достаточно, чтобы стоимость страхования судов перекрыла прибыль от перевозки венесуэльской нефти.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
сша
венесуэла
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, иран, николас мадуро, дональд трамп, мид, nbc
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, NBC
СМИ узнали о новой фазе давления США на Мадуро
Блумберг: захват танкера у берегов Венесуэлы - лишь начало новой фазы давления на Мадуро
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Захват США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - лишь начало новой фазы американской кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с операцией захвата.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
"Захват огромного нефтяного супертанкера у берегов Венесуэлы в среду - это лишь начало новой фазы усиленной кампании давления администрации Трампа против Николаса Мадуро", - говорится в материале агентства.
По словам источников, экономическое воздействие путем захвата танкера призвано лишить венесуэльского лидера "спасительного" дохода от продажи нефти и вынудить его отказаться от власти. Как утверждают собеседники агентства, ближний круг Мадуро отчаянно пытается подготовиться к возможному захвату США других попавших под санкции судов. В частности, руководство государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA ищет способы безопасного экспорта в Китай, который является главным покупателем венесуэльской нефти.
По мнению агентства, у США, возможно, не получится захватить все танкеры, но даже нескольких подобных инцидентов будет достаточно, чтобы стоимость страхования судов перекрыла прибыль от перевозки венесуэльской нефти.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.