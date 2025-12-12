https://1prime.ru/20251212/sollers-865479160.html

"Соллерс" продлил действующую инвестпрограмму

"Соллерс" продлил действующую инвестпрограмму - 12.12.2025, ПРАЙМ

"Соллерс" продлил действующую инвестпрограмму

Автомобильная группа "Соллерс" продлила срок действующей инвестпрограммы до 2028 года, а ее объем увеличен примерно на 70% и составляет сегодня более 35... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T15:09+0300

2025-12-12T15:09+0300

2025-12-12T15:09+0300

экономика

бизнес

россия

соллерс

авто

соллерс авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84156/18/841561844_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_ff517a228bfb352a3ef193f411a72157.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Автомобильная группа "Соллерс" продлила срок действующей инвестпрограммы до 2028 года, а ее объем увеличен примерно на 70% и составляет сегодня более 35 миллиардов рублей, половина средств будет освоена к концу 2025 года, следует из комментария журналистам гендиректора группы Николая Соболева. В ноябре 2024 года председатель совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов заявлял о том, что инвестпрограмма группы на период 2022-2026 годов определена в размере 20,5 миллиарда рублей. "Инвестпрограмма сейчас больше 35 миллиардов. Это с начала наших инициатив - с 2022-го года - по 2028-й год - более 35 миллиардов, и она еще будет изменяться. Примерно половина из этой инвестиционной программы будет освоено на конец 2025-го года, то есть около 19 миллиардов (рублей - ред.)", - рассказал Соболев. По его оценке, еще около 40% от оставшихся 16-17 миллиардов рублей инвестиций будет использоваться в 2026 году. Примерно от 60 до 70% инвестпрограммы составят займы Фонда развития промышленности (ФРП), чье финансирование уже одобрено по ряду проектов и деньги уже доступны, а оставшиеся 30-40% придется на собственный операционный денежный поток "Соллерса".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, соллерс, авто, соллерс авто