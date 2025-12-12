Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Террористы, напавшие на храмы в Дагестане, обучались стрельбе - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/terroristy-865459077.html
Террористы, напавшие на храмы в Дагестане, обучались стрельбе
Террористы, напавшие на храмы в Дагестане, обучались стрельбе - 12.12.2025, ПРАЙМ
Террористы, напавшие на храмы в Дагестане, обучались стрельбе
Уточняется заголовок. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T06:00+0300
2025-12-12T06:00+0300
общество
россия
дагестан
дербент
махачкала
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865459077.jpg?1765508439
Уточняется заголовок. МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Террористы, напавшие на храмы, синагогу и пост ДПС в Дагестане в июне 2024 года, обучались ведению стрелкового боя в городских условиях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости приговора в отношении знакомого боевиков. Житель Дагестана Умарасхаб Алибеков, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов и знал об их планах совершить вооруженное нападение на правоохранителей, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении. Согласно материалам дела, Алибекову стало известно от лидера террористического сообщества Османа Омарова, который является сыном теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, что они достали автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы и "с целью подготовки участников террористического сообщества к осуществлению террористической деятельности, проходили обучение на участке местности…, используемого как полигон, в результате чего приобрели знания, практические умения и навыки обращения с оружием, а также тактики ведения стрелкового боя в городских условиях". По словам Алибекова, он знал, что они ездили стрелять в лесной массив села Сергокала. Пару раз предлагали и ему, но он из-за своей занятости не мог ходить с ними. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Источник РИА Новости в силовых структурах тогда сообщил, что один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Магомеда Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия", а глава республики Сергей Меликов освободил его от должности. Позже Омарова задержали и арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в июле этого года прокуратура передала дело в суд.
дагестан
дербент
махачкала
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, дагестан, дербент, махачкала, единая россия
Общество , РОССИЯ, Дагестан, Дербент, Махачкала, Единая Россия
06:00 12.12.2025
 
Террористы, напавшие на храмы в Дагестане, обучались стрельбе

Террористы в Дагестане обучались ведению стрелкового боя в городских условиях

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Уточняется заголовок.
МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Террористы, напавшие на храмы, синагогу и пост ДПС в Дагестане в июне 2024 года, обучались ведению стрелкового боя в городских условиях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости приговора в отношении знакомого боевиков.
Житель Дагестана Умарасхаб Алибеков, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов и знал об их планах совершить вооруженное нападение на правоохранителей, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении.
Согласно материалам дела, Алибекову стало известно от лидера террористического сообщества Османа Омарова, который является сыном теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, что они достали автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы и "с целью подготовки участников террористического сообщества к осуществлению террористической деятельности, проходили обучение на участке местности…, используемого как полигон, в результате чего приобрели знания, практические умения и навыки обращения с оружием, а также тактики ведения стрелкового боя в городских условиях".
По словам Алибекова, он знал, что они ездили стрелять в лесной массив села Сергокала. Пару раз предлагали и ему, но он из-за своей занятости не мог ходить с ними.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Источник РИА Новости в силовых структурах тогда сообщил, что один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман.
После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Магомеда Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия", а глава республики Сергей Меликов освободил его от должности. Позже Омарова задержали и арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в июле этого года прокуратура передала дело в суд.
 
ОбществоРОССИЯДагестанДербентМахачкалаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала