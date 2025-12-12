Торги на российском рынке акций начались умеренным ростом

https://1prime.ru/20251212/torgi-865466592.html
2025-12-12T10:29+0300
2025-12-12T10:29+0300
2025-12-12T10:29+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию пятницы умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск увеличивается на 0,23% относительно предыдущего закрытия - до 2 755,14 пункта. В частности, акции "Лукойла" дорожают вместе с рынком, на 0,25%. "Лукойл" рассматривает вариант продажи своих зарубежных активов, выдвинутую инвестбанком Xtellus Partners. Предложение состоит в том, чтобы за активы "Лукойл" получил не деньги, а депозитарные расписки на свои акции, рассказали аналитики компании "Цифра брокер". "Ранее в декабре минфин США разрешил до конца апреля операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами России. Приближение потенциальной сделки... приободрило инвесторов", - добавляют они. А в лидерах роста стоимости - акции "Фармсинтеза" (+7,64%), "Самолета" (+2,37%), префы "Ленэнерго" (+2,04%), обыкновенные акции ПИКа (+2%) и ТМК (+1,11%). В лидерах снижения капитализации — акции "Мечела" (−1,4%), "Татнефти" (−0,81%), "Вуш Холдинга" (−0,77%), банка "Санкт-Петербург" (−0,72%) и ММК (−0,69%). "Индекс Мосбиржи поднялся в середину нашего целевого диапазона на эту неделю, зоны 2700-2800 пунктов. Локальным сопротивлением выступает уровень 2765 пунктов, район максимумов октября, прохождение или откат от которого определят, по нашему мнению, ближайшие перспективы рынка", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. В ближайшие несколько дней опережающая рынок динамика менее ликвидных бумаг, чувствительных к ключевой ставке Центробанка, вполне может сохраниться, – переоценка таких бумаг в преддверии заседания ЦБ 19 декабря не выглядит завершенной, считает эксперт. "Но в целом чувствуется настрой рынка на развитие роста, следующей целью выступает отметка 2850 пунктов по индексу Мосбиржи", - резюмирует Локтюхов.
