Минэнерго и угольные компании обсудили продление мер господдержки
Цивилев обсудил с губернатором Кузбасса отсрочки платежей для угольных компаний по налогам
Кедровский угольный разрез в Кузбассе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса Илья Середюк и представители угольных компаний обсудили реализацию мер господдержки, а также вопросы продления отсрочек платежей для угольных компаний по налогам и сборам и вывоза угля на экспорт в восточном направлении, сообщили в министерстве.
"В ходе совещания совместно с губернатором Кузбасса Ильей Середюком и представителями угольных компаний министр обсудил предварительные итоги 2025 года и перспективы отрасли. Основной темой стала реализация программы повышения эффективности угольной отрасли и мер поддержки угледобывающих предприятий. Также обсуждались вопросы продления отсрочек платежей для угольных компаний по налогам и сборам, а также вывоза угля на экспорт в восточном направлении", - сказано в сообщении.
В ходе совещания Середюк отметил, что соглашение по экспорту угля из Кузбасса на Восток по итогам 11 месяцев выполнено с превышением плана на 13 тысяч тонн. Также Цивилев подчеркнул, что угольная отрасль должна активно заниматься вопросами экологии, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Поэтому сегодня в Кузбассе пройдет совещание о перспективах переработки золошлаковых отходов, добавили в сообщении ведомства.
На этой неделе замминистра энергетики Дмитрий Исламов заявил, что сейчас правительство принимает решение о продлении некоторых мер господдержки для угольных компаний. Ранее источник в министерстве энергетики сообщал РИА Новости, что правительство уже приняло решение о продлении мер поддержки до конца этой зимы, в том числе отсрочки по налогам и страховым взносам, которая ранее действовала до 1 декабря.
Министр финансов Антон Силуанов заявлял РИА Новости, что Минфин РФ совместно с Минэнерго подготовили предложения по продолжению поддержки угольных компаний после 1 декабря. Часть мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (5 организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).
По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% против 52% за аналогичный период прошлого года.