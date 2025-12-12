https://1prime.ru/20251212/ukraina-865471259.html

Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde

Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde - 12.12.2025, ПРАЙМ

Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde

12.12.2025

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса с целью окончания конфликта, сообщает французская газета Monde со ссылкой на источники. "Киев уступает по одному из главных пунктов переговоров с США и Россией, соглашаясь на создание демилитаризованной зоны в Донбассе", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта уступка включена в пересмотренный украинской стороной "план мира" США, который был направлен президенту США Дональду Трампу. При этом Киев считает, что войска должны быть выведены с обеих сторон линии фронта в Донбассе, пишет издание. "Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны... Нужно будет логически и юридически определить, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое. Для предотвращения возможных нарушений должны присутствовать представители миссий наблюдения и иностранный контингент, чтобы следить за соблюдением принципов и соглашений", - заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете. По его словам, это "естественный формат окончания конфликта" с учетом того, что ряд территорий останется под фактическим контролем России, и разделительная линия будет установлена в любом случае. Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

