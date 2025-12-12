Курс юаня вырос до 11,27 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,27 рубля после снижения в начале торгов
Банкноты китайских юаней и российских рублей. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рубль переходит к снижению курса к юаню в первые часы торгов пятницы после небольшого роста на их открытии, при этом он останется относительно стабильным в ближайшее время в отсутствие резких шоков, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.15 мск растет на 5 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,27 рубля. При этом на старте торгов китайская валюта дешевела на 2 копейки.
"Рыночный баланс пока сохраняется – отчасти выпавшие объемы продаж от экспортеров компенсирует Банк России, который в декабре-январе продает валюту на 14,5 миллиарда рублей в день по сравнению с 9 миллиарда рублей в день месяцем ранее, при этом спрос на валюту со стороны импортеров также остается умеренным", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер".
Продажи в рубле продолжаются после снятия ограничений ЦБ на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Но потенциальный рост покупок физическим лицами не вызывает опасений нарушения баланса при по-прежнему слабой активности юридических лиц, оценивают аналитики компании "Цифра брокер".
"Не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать существенному смещению позиций китайской валюты относительно текущих уровней", - анализирует Богдан Зварич из ПСБ, добавляя, что до конца недели юань продолжит удерживать позиций в районе 11 рублей.
"При этом фундаментальная картина выглядит умеренно конструктивно: инфляция замедляется быстрее прогнозов, торговый баланс сохраняет профицит, а высокая ключевая ставка продолжает делать рублевые активы привлекательными для инвесторов", - добавляет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"
"Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков", - резюмируют в "Цифра брокере".
Впрочем, такие резкие шоки могут возникнуть уже скоро, следует из слов Силаева. Ближайшая неделя обещает быть насыщенной событиями: заседание ЦБ 19 декабря, внешнеполитические переговоры в выходные, саммит ЕС в среду — любое из этих событий способно задать новый вектор движения, заключает он.