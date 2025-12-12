https://1prime.ru/20251212/zelenskiy-865471044.html

На Западе сделали необычное заявление после слов Зеленского о территориях

На Западе сделали необычное заявление после слов Зеленского о территориях - 12.12.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали необычное заявление после слов Зеленского о территориях

Слова Владимира Зеленского о референдуме говорят о приближении завершения конфликта, пишет Spectator. В материале отмечается, что глава киевского режима... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T12:05+0300

2025-12-12T12:05+0300

2025-12-12T12:05+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о референдуме говорят о приближении завершения конфликта, пишет Spectator. В материале отмечается, что глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам."Исход неизбежно будет плачевным для Украины. Некоторые украинцы почувствуют себя преданными, а другие будут задаваться вопросом, ради чего они пошли на все эти жертвы, если итоговая сделка окажется хуже той, которую Киев отверг в Стамбуле в апреле 2022 года. Но ясно одно – окончание войны только что значительно приблизилось", – говорится в публикации.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.

https://1prime.ru/20251212/fidan-865468840.html

https://1prime.ru/20251212/bouz-865464547.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, киев