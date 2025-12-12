https://1prime.ru/20251212/zhile-865433443.html

"Красные и зеленые флаги" при покупке жилья: как распознать мошенников

"Красные и зеленые флаги" при покупке жилья: как распознать мошенников - 12.12.2025, ПРАЙМ

"Красные и зеленые флаги" при покупке жилья: как распознать мошенников

Чтобы понять, что вы покупаете квартиру не у мошенников, надо ответить на два вопроса: кто продает и что именно он продает. Параллельно нужно собрать... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T03:03+0300

2025-12-12T03:03+0300

2025-12-12T03:03+0300

общество

бизнес

недвижимость

росреестр

фссп

https://cdnn.1prime.ru/img/83366/60/833666069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f75151b923fb8778741d240aea49b7d8.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Чтобы понять, что вы покупаете квартиру не у мошенников, надо ответить на два вопроса: кто продает и что именно он продает. Параллельно нужно собрать доказательства того, что вели себя осмотрительно — это важно, чтобы в случае спора вас признали добросовестным приобретателем и защитили, рассказал агентству “Прайм” Филипп Терехин, старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры".Добросовестный покупатель — это тот, кто приобрел квартиру за деньги у лица, которое числится собственником в ЕГРН, и при этом не знал и не должен был знать о проблемах с правами. Поэтому первая опора — документы из Росреестра.“Минимум, что нужно сделать, — получить свежую выписку ЕГРН о правах и обременениях и расширенную выписку об истории переходов права. Слишком частые перепродажи за короткий срок, цепочка дарений между чужими людьми, недавние суды по этому объекту — это красные флажки, повышенный риск”, - предупредил юрист.Относительно спокойная история — несколько сделок по понятным основаниям (приватизация, наследство, купля-продажа) — напротив, "зеленый флаг".Вторая важная зона риска — люди, чьи права могут быть нарушены. Здесь надо понять: нет ли среди собственников или проживающих несовершеннолетних, недееспособных, бывших членов семьи, которые сохранили право пользования. Продавец должен предоставить справку о зарегистрированных по адресу и документы, подтверждающие, что никто не сохраняет пожизненное право проживания. Если квартира приобреталась в браке, обязательно нотариальное согласие супруга на продажу — отсутствие такого согласия часто становится основанием для споров.Отдельный блок — проверка самого продавца. Подлинность паспорта и документов — очевидная вещь, но ей часто пренебрегают. Если продает доверенное лицо, доверенность должна быть нотариальной, действующей и не отозванной, это легко выясняется через нотариуса.“Имеет смысл посмотреть открытые реестры: исполнительные производства на сайте ФССП, информацию о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, судебные дела. Продавец, находящийся в процедуре банкротства или с тяжелой долговой нагрузкой, — повышенный риск последующего оспаривания сделки”, - предостерегает Филипп Терехин.Поведение продавца и условия сделки — тоже важные маркеры. Неадекватность и отказ от медосвидетельствования - явно “красный флаг”. Настораживает ситуация, когда цену ставят заметно ниже рынка и одновременно торопят: "только сегодня", "без юристов", "без лишних бумажек". Опасны предложения передать деньги наличными "на руках" без банка, аккредитива или ячейки.Здоровая ситуация — когда расчеты идут через банк, доступ к деньгам продавец получает только после регистрации права собственности на покупателя, а схема расчетов подробно прописана в договоре."Зелеными флагами" можно считать следующее: у продавца есть полный комплект правоустанавливающих документов (договор, акт, наследство, решение суда), он без сопротивления показывает выписку ЕГРН, справки по зарегистрированным и коммунальным платежам, спокойно относится к участию вашего юриста и к проверкам по открытым базам. В договоре купли-продажи прописаны заверения продавца о том, что нет скрытых прав третьих лиц, споров, арестов и обременений, а также ответственность продавца, если это окажется не так. В конце сделки подписывается подробный акт приема-передачи с перечислением переданных документов.“Если коротко, ваша задача — не поверить "на слово", а собрать бумажный след вашей осмотрительности: выписки ЕГРН, справки, согласия супругов, нотариальные доверенности, подтверждения расчетов через банк, переписку. Когда такой набор проверок сделан, риск нарваться на мошенников резко снижается, а ваши шансы быть признанным добросовестным приобретателем существенно растут”, - заключил юрист.

https://1prime.ru/20251206/gazovschiki-865270864.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, недвижимость, росреестр, фссп