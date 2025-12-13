https://1prime.ru/20251213/britaniya-865511487.html

На Западе сделали громкое заявление об ударах по России

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британия, помогая ВСУ наносить удары по России, приближает войну с ней, написал в соцсети X журналист Томас Фази.Так он отреагировал на статью Independent в которой утверждается, будто Британия не хочет войны с Россией, но в случае, если конфликт начнется, Лондон смог бы победить."Помимо смехотворно ложного заявления, совершенно очевидно, что именно Великобритания усиливает напряженность в отношениях с Россией, а не наоборот; на самом деле, она уже активно участвует в ракетных ударах / ударах с беспилотников по российской территории, что делает перспективу полномасштабной войны вполне реальной, независимо от того, что происходит", — говорится в публикации.Журналист отметил, что думать, будто Британия может “выиграть” в военном противостоянии со страной, обладающей самым большим ядерным арсеналом в мире, очень глупо.Премьер Британии Кир Стармер в январе посещал Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве России в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза.

