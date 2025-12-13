https://1prime.ru/20251213/dollar-865481294.html
Курс уже не тот. Доллар вот-вот начнет наступление на рубль
Курс уже не тот. Доллар вот-вот начнет наступление на рубль
2025-12-13T02:02+0300
2025-12-13T02:02+0300
2025-12-13T02:02+0300
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. В декабре рубль продолжает торговаться в расширенном среднесрочном коридоре 75-85 за доллар. Как долго это продлится и ждать ли ослабления национальной валюты к концу года, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По его словам, потенциал укрепления национальной валюты ограничен изменившимися ожиданиями по денежно-кредитной политике. После публикации ноябрьских данных по инфляции от Росстата, показавших замедление годового темпа до 6,6%, вероятность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы заметно выросла.Решение регулятора будет объявлено 19 декабря, и рынок заранее закладывает в котировки возможность мягкого продолжения цикла снижения ключевой ставки в наступающем году."На фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики, снижения цен на нефть и традиционно растущего спроса на ключевые иностранные валюты во второй половине декабря может произойти смещение курса доллара к рублю к верхним границам коридора 75-85 рублей", - прогнозирует Александр Шнейдерман.На декабрьском горизонте рубль получает поддержку от квартального налогового периода и сохраняющейся активности экспортеров в части продажи выручки. Однако давление со стороны геополитической неопределённости и смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать поиску новых инструментов доходности, снижая спрос на рублевые инструменты, заключил он.
