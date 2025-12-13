https://1prime.ru/20251213/kaliy-865512726.html
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул
2025-12-13T14:47+0300
МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил журналистам в Минске спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. "В соответствии с указаниями президента (США Дональда - ред.) Трампа США снимают санкции с (белорусского - ред.) калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - приводит слова Коула агентство Белта.Спецпредставитель добавил, что общение Вашингтона и Минска на тему санкций будет продолжено."По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - заявил Коул.Он выразил надежду, что в будущем США и Белоруссия придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.
