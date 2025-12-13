https://1prime.ru/20251213/kaliy-865512726.html

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул - 13.12.2025, ПРАЙМ

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил журналистам в Минске спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T14:47+0300

2025-12-13T14:47+0300

2025-12-13T15:10+0300

мировая экономика

общество

сша

белоруссия

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/img/76689/09/766890967_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_ca12c4c412f63b1ba2840e2d90ba4432.jpg

МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил журналистам в Минске спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. "В соответствии с указаниями президента (США Дональда - ред.) Трампа США снимают санкции с (белорусского - ред.) калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - приводит слова Коула агентство Белта.Спецпредставитель добавил, что общение Вашингтона и Минска на тему санкций будет продолжено."По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - заявил Коул.Он выразил надежду, что в будущем США и Белоруссия придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.

https://1prime.ru/20250821/ssha-861069432.html

сша

белоруссия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, белоруссия, вашингтон