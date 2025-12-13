Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул - 13.12.2025
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул - 13.12.2025, ПРАЙМ
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил журналистам в Минске спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T14:47+0300
2025-12-13T15:10+0300
мировая экономика
общество
сша
белоруссия
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/76689/09/766890967_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_ca12c4c412f63b1ba2840e2d90ba4432.jpg
МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил журналистам в Минске спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. "В соответствии с указаниями президента (США Дональда - ред.) Трампа США снимают санкции с (белорусского - ред.) калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - приводит слова Коула агентство Белта.Спецпредставитель добавил, что общение Вашингтона и Минска на тему санкций будет продолжено."По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - заявил Коул.Он выразил надежду, что в будущем США и Белоруссия придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861069432.html
сша
белоруссия
вашингтон
мировая экономика, общество , сша, белоруссия, вашингтон
Мировая экономика, Общество , США, БЕЛОРУССИЯ, ВАШИНГТОН
14:47 13.12.2025 (обновлено: 15:10 13.12.2025)
 
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник Коул

Спецпосланник Коул: США сняли санкции с белорусского калия

© РИА Новости . Павел Лисицын
Работа кратцер-крана на складе грануллированного хлористого калия
Работа кратцер-крана на складе грануллированного хлористого калия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Работа кратцер-крана на складе грануллированного хлористого калия. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МИНСК, 13 дек - ПРАЙМ. Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, заявил журналистам в Минске спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.
"В соответствии с указаниями президента (США Дональда - ред.) Трампа США снимают санкции с (белорусского - ред.) калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", - приводит слова Коула агентство Белта.
Спецпредставитель добавил, что общение Вашингтона и Минска на тему санкций будет продолжено.
"По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", - заявил Коул.
Он выразил надежду, что в будущем США и Белоруссия придут к ситуации, когда санкций не будет вообще.
Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
США сняли санкции с белорусской компании
21 августа, 23:01
 
Мировая экономикаОбществоСШАБЕЛОРУССИЯВАШИНГТОН
 
 
