В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Задержки шести пассажирских поездов ожидаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "О движении поездов в Пензенской области. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: №301 Челябинск – Москва, №64 Санкт-Петербург – Самара, №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.

