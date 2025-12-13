Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов
В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов
В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов
Задержки шести пассажирских поездов ожидаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, сообщается в... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T21:11+0300
2025-12-13T21:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76736/64/767366489_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ab143c18a31b4704dc203d295d146b21.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Задержки шести пассажирских поездов ожидаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "О движении поездов в Пензенской области. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: №301 Челябинск – Москва, №64 Санкт-Петербург – Самара, №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении. Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
21:11 13.12.2025
 
В Пензенской области ожидают задержки шести пассажирских поездов

ФПК: из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области ожидаются задержки шести поездов

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Задержки шести пассажирских поездов ожидаются из-за схода грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Пензенской области, сообщается в Telegram-канале "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.
"О движении поездов в Пензенской области. В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: №301 ЧелябинскМосква, №64 Санкт-ПетербургСамара, №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва. Они проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
Заголовок открываемого материала