В аэропорту Волгограда задержали 14 рейсов из-за сильного ветра

2025-12-13T17:41+0300

ВОЛГОГРАД, 13 дек - ПРАЙМ. Четыре рейса отменены и 14 задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, один рейс из Петербурга ушел на запасной аэродром в Астрахани, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта, отменены два рейса из Волгограда в Москву и ещё два из столицы, также задерживаются рейсов из Волгограда в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Дубай и семь рейсов в Волгоград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Дубая. Один рейс из Санкт-Петербурга, по данным табло, ушел на запасной аэродром в Астрахань. "Из-за метеоусловий региона в расписании аэропорта произошли изменения. Актуальные статусы рейсов пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло аэропорта", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда. В субботу в Волгограде, по данным ГУ МЧС по региону, наблюдается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, умеренный дождь переходящий в снег.

