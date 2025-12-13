https://1prime.ru/20251213/reys-865515252.html
В аэропорту Волгограда задержали 14 рейсов из-за сильного ветра
В аэропорту Волгограда задержали 14 рейсов из-за сильного ветра - 13.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда задержали 14 рейсов из-за сильного ветра
Четыре рейса отменены и 14 задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, один рейс из Петербурга ушел на запасной аэродром в Астрахани, следует из... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T17:41+0300
2025-12-13T17:41+0300
2025-12-13T17:41+0300
бизнес
волгоград
санкт-петербург
москва
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862795301_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_653187d2e7f19ebff9e90af44be207c9.jpg
ВОЛГОГРАД, 13 дек - ПРАЙМ. Четыре рейса отменены и 14 задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, один рейс из Петербурга ушел на запасной аэродром в Астрахани, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта, отменены два рейса из Волгограда в Москву и ещё два из столицы, также задерживаются рейсов из Волгограда в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Дубай и семь рейсов в Волгоград из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Дубая. Один рейс из Санкт-Петербурга, по данным табло, ушел на запасной аэродром в Астрахань. "Из-за метеоусловий региона в расписании аэропорта произошли изменения. Актуальные статусы рейсов пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло аэропорта", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда. В субботу в Волгограде, по данным ГУ МЧС по региону, наблюдается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, умеренный дождь переходящий в снег.
https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865487572.html
волгоград
санкт-петербург
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862795301_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5ffd890dd3820714940330ebc0ab4de5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, волгоград, санкт-петербург, москва, мчс
Бизнес, ВОЛГОГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, МЧС
В аэропорту Волгограда задержали 14 рейсов из-за сильного ветра
Четыре рейса отменены и 14 задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра