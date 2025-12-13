Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом - 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров, сообщили в РЖД. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
россия, нефть, ржд
РОССИЯ, Нефть, РЖД
18:23 13.12.2025
 
В РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом

РЖД: площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом оценивается в 750 квадратных метров

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров, сообщили в РЖД.
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет.
"Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
Заголовок открываемого материала