В РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом

Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров, сообщили в РЖД. | 13.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров, сообщили в РЖД. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

россия, нефть, ржд