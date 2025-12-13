https://1prime.ru/20251213/rzhd-865515696.html
В РЖД оценили площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом
2025-12-13T18:23+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Предварительно, площадь загрязнения после схода цистерн с мазутом в Пензенской области оценивается в 750 квадратных метров, сообщили в РЖД. В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. "Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд