"Потеряет армию". На Западе сделали заявление о российском наступлении
Спецоперация на Украине
"Потеряет армию". На Западе сделали заявление о российском наступлении
МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости. Европа еще не осознала, что условия завершения украинского конфликта будут определяться Россией, заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы", — отметил полковник.Он также выразил уверенность, что Москва выполнит задачу по демилитаризации Украины, чтобы исключить возможность возобновления конфликта в будущем.вероятно, не потеряют всю территорию, но они точно потеряют свою армию", — подытожил Бо.Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения, все поставленные цели будут достигнуты. Глава государства не раз подчеркивал необходимость устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
07:28 13.12.2025 (обновлено: 07:29 13.12.2025)
 
"Потеряет армию". На Западе сделали заявление о российском наступлении

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости. Европа еще не осознала, что условия завершения украинского конфликта будут определяться Россией, заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится, — неважно, на поле боя или за столом переговоров — он закончится на условиях России. Это то, чего не поняли европейцы", — отметил полковник.
Он также выразил уверенность, что Москва выполнит задачу по демилитаризации Украины, чтобы исключить возможность возобновления конфликта в будущем.
вероятно, не потеряют всю территорию, но они точно потеряют свою армию", — подытожил Бо.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения, все поставленные цели будут достигнуты. Глава государства не раз подчеркивал необходимость устранения первопричин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
На Западе рассказали о происходящем с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 23:04
 
