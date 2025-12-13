https://1prime.ru/20251213/ukraina-865499305.html

На Западе предупредили Россию о провокациях Европы после мира на Украине

На Западе предупредили Россию о провокациях Европы после мира на Украине

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. После достижения мира на Украине страны Европейского союза, объединившись с украинскими националистами, могут начать провокации против России, предупреждает издание Steigan."Формальное окончание войны на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом", — говорится в публикации.При этом подчеркивается, что после установления мира на Украине Россия может столкнуться с гибридными угрозами, в которых украинские парамилитарные группы будут составлять "часть рабочей силы", а Европа предоставит технологические и экономические ресурсы."Но не стоит питать иллюзий, что Европа сможет обрушиваться на Россию через Украину, оставаясь при этом в безопасности, изолированной от ответа", — отмечается в статье.В последнее годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя их мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО на основе равноправия, но при условии, что Запад откажется от политики милитаризации региона.

