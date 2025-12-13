Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили Россию о провокациях Европы после мира на Украине - 13.12.2025
Спецоперация на Украине
На Западе предупредили Россию о провокациях Европы после мира на Украине
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. После достижения мира на Украине страны Европейского союза, объединившись с украинскими националистами, могут начать провокации против России, предупреждает издание Steigan."Формальное окончание войны на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом", — говорится в публикации.При этом подчеркивается, что после установления мира на Украине Россия может столкнуться с гибридными угрозами, в которых украинские парамилитарные группы будут составлять "часть рабочей силы", а Европа предоставит технологические и экономические ресурсы."Но не стоит питать иллюзий, что Европа сможет обрушиваться на Россию через Украину, оставаясь при этом в безопасности, изолированной от ответа", — отмечается в статье.В последнее годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя их мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО на основе равноправия, но при условии, что Запад откажется от политики милитаризации региона.
02:08 13.12.2025
 
На Западе предупредили Россию о провокациях Европы после мира на Украине

Steigan: страны ЕС будут пытаться провоцировать Россию после мира на Украине

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. После достижения мира на Украине страны Европейского союза, объединившись с украинскими националистами, могут начать провокации против России, предупреждает издание Steigan.
"Формальное окончание войны на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом", — говорится в публикации.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Россия не вынашивает агрессивных планов против НАТО и ЕС, заявил Лавров
11 декабря, 13:01
При этом подчеркивается, что после установления мира на Украине Россия может столкнуться с гибридными угрозами, в которых украинские парамилитарные группы будут составлять "часть рабочей силы", а Европа предоставит технологические и экономические ресурсы.
"Но не стоит питать иллюзий, что Европа сможет обрушиваться на Россию через Украину, оставаясь при этом в безопасности, изолированной от ответа", — отмечается в статье.
В последнее годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои действия, называя их мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военного присутствия блока в Европе. Министерство иностранных дел заявляло о готовности к диалогу с НАТО на основе равноправия, но при условии, что Запад откажется от политики милитаризации региона.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План ЕС по Украине вызвал переполох на Западе
24 ноября, 11:59
 
Спецоперация на Украине
 
 
