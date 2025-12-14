Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Урале авария на подстанции оставила без света 18 тысяч человек - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251214/avariya-865533490.html
На Урале авария на подстанции оставила без света 18 тысяч человек
На Урале авария на подстанции оставила без света 18 тысяч человек - 14.12.2025, ПРАЙМ
На Урале авария на подстанции оставила без света 18 тысяч человек
Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T16:57+0300
2025-12-14T16:57+0300
происшествия
общество
свердловская область
екатеринбург
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_2bc49cac9e3d52b46053e286ffd55b28.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – ПРАЙМ. Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4 тысячи детей, и десять социально-значимых объектов, сообщил региональный главк МЧС. "В 10.30 мск 14 декабря поступила информация о том, что в городе Заречный, предположительно из-за выгорания ячейки, произошла авария на подстанции "Блочная". В результате аварии в южной части города нарушено электроснабжение потребителей 39 многоквартирных жилых домов (18 тысяч человек, из них 4 тысячи детей) и десять социально-значимых объектов (школы, детские сады)", – говорится в оперативной сводке ведомства. Отмечается, что аварийная бригада выехала на место происшествия. "На место аварии для восстановления (электроснабжения - ред.) потребителей по основной схеме из Екатеринбурга выехала аварийная бригада... Планируемое время восстановления электроснабжения – к 18.00 мск 14 декабря", – добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251130/primore-865061872.html
свердловская область
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/66/839836679_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_02cacc349864b7680b9b58c65c1de454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , свердловская область, екатеринбург, мчс
Происшествия, Общество , Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, МЧС
16:57 14.12.2025
 
На Урале авария на подстанции оставила без света 18 тысяч человек

В Свердловской области авария на подстанции в Заречном оставила без света 18 тысяч человек

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – ПРАЙМ. Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4 тысячи детей, и десять социально-значимых объектов, сообщил региональный главк МЧС.
"В 10.30 мск 14 декабря поступила информация о том, что в городе Заречный, предположительно из-за выгорания ячейки, произошла авария на подстанции "Блочная". В результате аварии в южной части города нарушено электроснабжение потребителей 39 многоквартирных жилых домов (18 тысяч человек, из них 4 тысячи детей) и десять социально-значимых объектов (школы, детские сады)", – говорится в оперативной сводке ведомства.
Отмечается, что аварийная бригада выехала на место происшествия.
"На место аварии для восстановления (электроснабжения - ред.) потребителей по основной схеме из Екатеринбурга выехала аварийная бригада... Планируемое время восстановления электроснабжения – к 18.00 мск 14 декабря", – добавили в ведомстве.
В Приморье более шести тысяч жителей остались без света из-за аварии
30 ноября, 06:25
 
ПроисшествияОбществоСвердловская областьЕКАТЕРИНБУРГМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала