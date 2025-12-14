https://1prime.ru/20251214/avariya-865533490.html

На Урале авария на подстанции оставила без света 18 тысяч человек

2025-12-14T16:57+0300

происшествия

общество

свердловская область

екатеринбург

мчс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – ПРАЙМ. Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4 тысячи детей, и десять социально-значимых объектов, сообщил региональный главк МЧС. "В 10.30 мск 14 декабря поступила информация о том, что в городе Заречный, предположительно из-за выгорания ячейки, произошла авария на подстанции "Блочная". В результате аварии в южной части города нарушено электроснабжение потребителей 39 многоквартирных жилых домов (18 тысяч человек, из них 4 тысячи детей) и десять социально-значимых объектов (школы, детские сады)", – говорится в оперативной сводке ведомства. Отмечается, что аварийная бригада выехала на место происшествия. "На место аварии для восстановления (электроснабжения - ред.) потребителей по основной схеме из Екатеринбурга выехала аварийная бригада... Планируемое время восстановления электроснабжения – к 18.00 мск 14 декабря", – добавили в ведомстве.

