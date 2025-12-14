Египет выдвинул инициативы для укрепления энергобезопасности арабских стран
Министр нефти Египта Бадави рассказал о пяти инициативах для укрепления энергобезопасности
© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© Unsplash/Ben Wicks
БЕЙРУТ, 14 дек - ПРАЙМ. Министр нефти Египта Карим Бадави рассказал в воскресенье о пяти инициативах, предлагаемых Каиром для укрепления энергетической безопасности арабских стран, говорится в заявлении министерства нефти Египта.
"В своем выступлении министр нефти и минеральных ресурсов представил пять египетских инициатив, направленных на укрепление арабской энергетической безопасности. В их числе - подготовка карты арабской энергетической интеграции до 2030 года с целью определения приоритетных проектов в сферах трубопроводов, приёмных терминалов, транспортировки нефти и сжиженного природного газа, а также разработка арабского механизма координации экстренных закупок сырой нефти и СПГ и обмена грузами при необходимости", - говорится в сообщении о речи Бадави на заседании Организации арабских стран экспортеров нефти (ОАПЕК), проходящем в Кувейте.
Министр подчеркнул важность расширения трансграничных хранилищ для использования стратегического положения арабских государств в условиях геополитических потрясений, нарушения цепочек поставок и роста затрат на перевозку и страхование. Кроме того, он предложил создать цифровую платформу для государств-членов с целью представления инвестиционных возможностей в сферах геологоразведки и добычи, переработки, нефтехимии, хранения, торговли, транспортировки, а также в области новой и возобновляемой энергетики. Также было предложено разработать единую арабскую программу технического обмена и наращивания потенциала в областях эксплуатации, технического обслуживания и экологического управления.
Бадави также отметил, что Египту удалось в текущем году добиться стабилизации внутреннего энергетического рынка за счет возобновления работ по разведке, освоению и разработке месторождений после реализации пакета стимулирующих мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности. Это положительно отразилось на росте инвестиционных потоков, прежде всего, арабских инвестиций. Египет нацелен на реализацию амбициозной программы по увеличению объемов разведки и добычи, предусматривающей бурение около 480 новых скважин в течение ближайших пяти лет.