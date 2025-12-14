https://1prime.ru/20251214/latviya-865534270.html

В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши

В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши - 14.12.2025, ПРАЙМ

В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши

Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik. | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T17:28+0300

2025-12-14T17:28+0300

2025-12-14T17:46+0300

мировая экономика

общество

польша

латвия

рига

кароль навроцкий

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik."Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях", — говорится в материале.По данным агентства, представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны.Дипломат таже подчеркнул, что в этот день в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки, уточняется в тексте.

https://1prime.ru/20251201/polsha-865098993.html

польша

латвия

рига

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , польша, латвия, рига, кароль навроцкий