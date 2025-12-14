https://1prime.ru/20251214/latviya-865534270.html
В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik."Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях", — говорится в материале.По данным агентства, представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны.Дипломат таже подчеркнул, что в этот день в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки, уточняется в тексте.
