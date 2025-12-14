Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши - 14.12.2025
В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши
В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши
Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik. | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T17:28+0300
2025-12-14T17:46+0300
мировая экономика
общество
польша
латвия
рига
кароль навроцкий
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik."Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях", — говорится в материале.По данным агентства, представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны.Дипломат таже подчеркнул, что в этот день в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки, уточняется в тексте.
польша
латвия
рига
мировая экономика, общество, польша, латвия, рига, кароль навроцкий
Мировая экономика, Общество , ПОЛЬША, ЛАТВИЯ, Рига, Кароль Навроцкий
17:28 14.12.2025 (обновлено: 17:46 14.12.2025)
 
В Латвии произошел скандал во время визита президента Польши

Sputnik: президенту Польши в ходе визита в Латвию подали грязный автомобиль

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Латвии
Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Флаг Латвии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Латвия оказалась в центре скандала из-за визита президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает агентство Sputnik.
"Скандал. Президенту Польши, прилетевшему с госвизитом в Латвию, подали грязный автомобиль. Фотография и негативные комментарии разлетелись в соцсетях", — говорится в материале.

По данным агентства, представитель МИД Польши Мацей Вевиорс заявил, что транспортировка делегации — обязанность принимающей страны.
Дипломат таже подчеркнул, что в этот день в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки, уточняется в тексте.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России
1 декабря, 16:35
 
Мировая экономика Общество ПОЛЬША ЛАТВИЯ Рига Кароль Навроцкий
 
 
