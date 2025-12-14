Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы
"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы
2025-12-14T07:06+0300
2025-12-14T07:06+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
одесса
дуглас макгрегор
сбу
владимир сальдо
херсонская область
общество
киев
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские силы вскоре могут взять Одессу из-за полного краха украинских вооруженных сил, поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Гленну Дизену."Я вижу этот финал очень прямолинейным. &lt;…&gt; Все просто разваливается. Русские будут наступать. &lt;…&gt; В Одессу они точно войдут", — сказал эксперт.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 30 сентября РИА Новости, что при условии проведения референдумов Одесса и Николаев проголосовали бы за включение в состав России. Он подчеркнул, что, несмотря на давление и пропаганду, жители этих городов все еще стремятся жить нормально — без принудительной мобилизации, диктата СБУ и влияния западных "кураторов". Сальдо также указал, что нынешняя власть в Киеве и на их подвластных территориях держится исключительно на страхе и силе.
мировая экономика, одесса, дуглас макгрегор, сбу, владимир сальдо, херсонская область, общество , киев
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Одесса, Дуглас Макгрегор, СБУ, Владимир Сальдо, Херсонская область, Общество , Киев
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские силы вскоре могут взять Одессу из-за полного краха украинских вооруженных сил, поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Гленну Дизену.
"Я вижу этот финал очень прямолинейным. <…> Все просто разваливается. Русские будут наступать. <…> В Одессу они точно войдут", — сказал эксперт.
СМИ рассказали о происходящем в Одессе после указа Зеленского
30 октября, 06:56
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 30 сентября РИА Новости, что при условии проведения референдумов Одесса и Николаев проголосовали бы за включение в состав России. Он подчеркнул, что, несмотря на давление и пропаганду, жители этих городов все еще стремятся жить нормально — без принудительной мобилизации, диктата СБУ и влияния западных "кураторов". Сальдо также указал, что нынешняя власть в Киеве и на их подвластных территориях держится исключительно на страхе и силе.
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаОдессаДуглас МакгрегорСБУВладимир СальдоХерсонская областьОбществоКиев
 
 
