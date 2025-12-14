https://1prime.ru/20251214/odessa-865522854.html

"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы

"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы - 14.12.2025, ПРАЙМ

"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы

Российские силы вскоре могут взять Одессу из-за полного краха украинских вооруженных сил, поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Гленну | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T07:06+0300

2025-12-14T07:06+0300

2025-12-14T07:06+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

одесса

дуглас макгрегор

сбу

владимир сальдо

херсонская область

общество

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853557365_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_7d5e838cb1e5f082466fcd4c4525f9bc.jpg

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские силы вскоре могут взять Одессу из-за полного краха украинских вооруженных сил, поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Гленну Дизену."Я вижу этот финал очень прямолинейным. <…> Все просто разваливается. Русские будут наступать. <…> В Одессу они точно войдут", — сказал эксперт.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 30 сентября РИА Новости, что при условии проведения референдумов Одесса и Николаев проголосовали бы за включение в состав России. Он подчеркнул, что, несмотря на давление и пропаганду, жители этих городов все еще стремятся жить нормально — без принудительной мобилизации, диктата СБУ и влияния западных "кураторов". Сальдо также указал, что нынешняя власть в Киеве и на их подвластных территориях держится исключительно на страхе и силе.

https://1prime.ru/20251030/pamyatnik-864055113.html

одесса

херсонская область

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, одесса, дуглас макгрегор, сбу, владимир сальдо, херсонская область, общество , киев