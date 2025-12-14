https://1prime.ru/20251214/odessa-865522854.html
"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы
"Все разваливается": в США прозвучало предупреждение о будущем Одессы
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские силы вскоре могут взять Одессу из-за полного краха украинских вооруженных сил, поделился бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Гленну Дизену."Я вижу этот финал очень прямолинейным. <…> Все просто разваливается. Русские будут наступать. <…> В Одессу они точно войдут", — сказал эксперт.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил 30 сентября РИА Новости, что при условии проведения референдумов Одесса и Николаев проголосовали бы за включение в состав России. Он подчеркнул, что, несмотря на давление и пропаганду, жители этих городов все еще стремятся жить нормально — без принудительной мобилизации, диктата СБУ и влияния западных "кураторов". Сальдо также указал, что нынешняя власть в Киеве и на их подвластных территориях держится исключительно на страхе и силе.
