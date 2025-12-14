На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе
Дэвис поразился реакции Запада на удар ВС РФ по Одессе
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Реакция Запада на удар ВС России по Одессе удивила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X.
"Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну <…>. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя", — говорится в публикации.
"Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну <…>. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя", — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что российский президент делает именно то, что говорит.
Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.