Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251214/odessa-865524414.html
На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе
На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе - 14.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе
Реакция Запада на удар ВС России по Одессе удивила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X."Меня озадачивает, почему... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T08:46+0300
2025-12-14T08:46+0300
спецоперация на украине
запад
одесса
вс рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bc7084d25be3a1de90b687653a4d289.jpg
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Реакция Запада на удар ВС России по Одессе удивила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X."Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну &lt;…&gt;. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя", — говорится в публикации.Дэвис добавил, что российский президент делает именно то, что говорит.Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://1prime.ru/20251213/britaniya-865511487.html
https://1prime.ru/20251207/putin-865291992.html
запад
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138409_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1552a9b126995e551143c2039e7d0a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, одесса, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, Одесса, ВС РФ, ВСУ
08:46 14.12.2025
 
На Западе сделали заявление после удара ВС России по Одессе

Дэвис поразился реакции Запада на удар ВС РФ по Одессе

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Реакция Запада на удар ВС России по Одессе удивила подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса. Об этом он написал в соцсети X.

"Меня озадачивает, почему так много людей на Западе удивлены тем, что Россия не останавливает и не замедляет войну <…>. Путин неоднократно заявлял, даже в последнее время, что они добьются своих целей путем переговоров или на поле боя", — говорится в публикации.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об ударах по России
Вчера, 13:01
Дэвис добавил, что российский президент делает именно то, что говорит.

Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе и в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок Европа преподнесла Путину
7 декабря, 08:58
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДОдессаВС РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала