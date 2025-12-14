https://1prime.ru/20251214/poezd-865533996.html

В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика

В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика - 14.12.2025, ПРАЙМ

В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика

Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов,... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T17:23+0300

2025-12-14T17:23+0300

2025-12-14T17:23+0300

происшествия

бизнес

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "В настоящее время с отставанием от графика следуют восемь поездов, отправившихся по территории Пензенской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК. Уточняется, что речь о поездах №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №50 Москва - Уфа, №32 Москва - Орск, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск, №301 Челябинск - Москва (отправлением 13.12), №64 Санкт-Петербург - Самара (отправлением 12.12). Максимальное время задержки составляет не более четырех часов. В конечные пункты маршрута прибыло 14 поездов. "Сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении ФПК. Подчеркивается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

https://1prime.ru/20251214/energosnabzhenie-865531059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, ржд