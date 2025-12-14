Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика - 14.12.2025
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика - 14.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика
Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "В настоящее время с отставанием от графика следуют восемь поездов, отправившихся по территории Пензенской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК. Уточняется, что речь о поездах №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №50 Москва - Уфа, №32 Москва - Орск, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск, №301 Челябинск - Москва (отправлением 13.12), №64 Санкт-Петербург - Самара (отправлением 12.12). Максимальное время задержки составляет не более четырех часов. В конечные пункты маршрута прибыло 14 поездов. "Сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении ФПК. Подчеркивается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
17:23 14.12.2025
 
В Пензенской области восемь поездов идут с отставанием от графика

В Пензенской области восемь поездов отстают от графика после схода грузовых вагонов

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"В настоящее время с отставанием от графика следуют восемь поездов, отправившихся по территории Пензенской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК.
Уточняется, что речь о поездах №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №50 Москва - Уфа, №32 Москва - Орск, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск, №301 Челябинск - Москва (отправлением 13.12), №64 Санкт-Петербург - Самара (отправлением 12.12).
Максимальное время задержки составляет не более четырех часов.
В конечные пункты маршрута прибыло 14 поездов.
"Сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении ФПК.
Подчеркивается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
