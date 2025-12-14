Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов - 14.12.2025
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов - 14.12.2025, ПРАЙМ
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу на период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области,... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T09:17+0300
2025-12-14T09:17+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу на период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко позже сообщил, что шесть пассажирских поездов, которые задерживаются из-за ситуации со сходом с рельсов цистерн с мазутом на станции Чаис, поедут через Пензу. "На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области... пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК. В объезд отправятся поезда: №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №48 Санкт-Петербург - Самара, №50 Москва - Уфа, №66 Москва - Тольятти, №32 Москва - Орск, №16 Москва - Самара, №22 Москва - Ульяновск, №10 Москва - Самара, №932 Нижний Новгород - Самара, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск. Шесть поездов в настоящее время вышли на свои основные маршруты: №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва, №31 Орск - Москва, №65 Тольятти - Москва. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, добавили в ФПК.
09:17 14.12.2025
 
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов

Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу и Сызрань из-за схода грузовых вагонов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажирский поезд на железной дороге
Пассажирский поезд на железной дороге - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Пассажирский поезд на железной дороге. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу на период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко позже сообщил, что шесть пассажирских поездов, которые задерживаются из-за ситуации со сходом с рельсов цистерн с мазутом на станции Чаис, поедут через Пензу.
"На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области... пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК.
В объезд отправятся поезда: №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №48 Санкт-Петербург - Самара, №50 Москва - Уфа, №66 Москва - Тольятти, №32 Москва - Орск, №16 Москва - Самара, №22 Москва - Ульяновск, №10 Москва - Самара, №932 Нижний Новгород - Самара, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск.
Шесть поездов в настоящее время вышли на свои основные маршруты: №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва, №31 Орск - Москва, №65 Тольятти - Москва.
Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, добавили в ФПК.
 
