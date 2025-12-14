https://1prime.ru/20251214/poezda-865525217.html

Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов

Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов - 14.12.2025, ПРАЙМ

Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу из-за схода вагонов

Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу на период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области,... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T09:17+0300

2025-12-14T09:17+0300

2025-12-14T09:17+0300

происшествия

россия

москва

самара

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

ржд

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865525049_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f33927d49cca045dbcc8cfe33b8e61a3.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу на период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В субботу на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов, пострадавших нет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко позже сообщил, что шесть пассажирских поездов, которые задерживаются из-за ситуации со сходом с рельсов цистерн с мазутом на станции Чаис, поедут через Пензу. "На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области... пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ФПК. В объезд отправятся поезда: №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №48 Санкт-Петербург - Самара, №50 Москва - Уфа, №66 Москва - Тольятти, №32 Москва - Орск, №16 Москва - Самара, №22 Москва - Ульяновск, №10 Москва - Самара, №932 Нижний Новгород - Самара, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск. Шесть поездов в настоящее время вышли на свои основные маршруты: №15 Самара - Москва, №13 Челябинск - Москва, №9 Самара - Москва, №21 Ульяновск - Москва, №31 Орск - Москва, №65 Тольятти - Москва. Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов, добавили в ФПК.

москва

самара

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, самара, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, железнодорожный транспорт