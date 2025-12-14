Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полетели в Москву": в США сделали громкое заявление о ситуации на Украине - 14.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Полетели в Москву": в США сделали громкое заявление о ситуации на Украине
Украина полностью исчерпала даже гипотетические возможности победы над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу... | 14.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Украина полностью исчерпала даже гипотетические возможности победы над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале."Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема с снабжением украинцев деньгами и оружием. Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе", — сказал он.В таких условиях, считает эксперт, отказ Украины и Европы от переговоров с Россией выглядит абсурдно. У Киева и Брюсселя, по мнению профессора, нет других путей разрешения конфликта, кроме как принять условия России."Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими. Конечно, им пришлось бы пойти на уступки по большинству основных требований России. Это, безусловно, было бы очень неприятно, но на данный момент это лучший вариант. Это плохой вариант, но это лучший вариант", — резюмировал Миршаймер.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и участвовать в различных форматах переговоров. Однако Москва до сих пор не получила ответ от Киева на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное в ходе третьего этапа переговоров в Стамбуле в июле.Обсуждение мирного плана СШАНа минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
россия, украина, сергей лавров, москва, мировая экономика, киев
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, МОСКВА, Мировая экономика, Киев
07:16 14.12.2025
 
"Полетели в Москву": в США сделали громкое заявление о ситуации на Украине

Миршаймер: Украина утратила все шансы остановить продвижение России

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Украина полностью исчерпала даже гипотетические возможности победы над Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема с снабжением украинцев деньгами и оружием. Никто теперь не может предоставить оптимистичные факты для Украины. Таких фактов нет в принципе", — сказал он.
В таких условиях, считает эксперт, отказ Украины и Европы от переговоров с Россией выглядит абсурдно. У Киева и Брюсселя, по мнению профессора, нет других путей разрешения конфликта, кроме как принять условия России.
"Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими. Конечно, им пришлось бы пойти на уступки по большинству основных требований России. Это, безусловно, было бы очень неприятно, но на данный момент это лучший вариант. Это плохой вариант, но это лучший вариант", — резюмировал Миршаймер.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и участвовать в различных форматах переговоров. Однако Москва до сих пор не получила ответ от Киева на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, сделанное в ходе третьего этапа переговоров в Стамбуле в июле.
Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Заголовок открываемого материала