Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО - 14.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251214/svo-865522980.html
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО - 14.12.2025, ПРАЙМ
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО
Оборона Вооруженных сил Украины приближается к полному краху, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской разведки США в отставке в эфире... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T07:13+0300
2025-12-14T07:13+0300
спецоперация на украине
украина
донбасс
всу
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины приближается к полному краху, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской разведки США в отставке в эфире YouTube-канала."Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть", — отметил эксперт.По его мнению, в настоящий момент совершенно очевидно, что ВСУ уже не способны то противостоять продвижению российских войск."Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. &lt;…&gt; У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять" , — предположил Риттер.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сегодня сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения страдают от серьезных потерь и быстро утрачивают боевые возможности.Президент России Владимир Путин недавно в интервью India Today заявил, что освобождение территорий, остающихся под контролем Киева, будет либо путем боевых действий, либо украинские войска покинут их сами и прекратят там насилие.
https://1prime.ru/20251213/putin-865515550.html
украина
донбасс
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, донбасс, всу, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДОНБАСС, ВСУ, США
07:13 14.12.2025
 
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО

Риттер: у ВСУ начали появляться бреши в обороне, которые невозможно заткнуть

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины приближается к полному краху, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской разведки США в отставке в эфире YouTube-канала.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть", — отметил эксперт.
По его мнению, в настоящий момент совершенно очевидно, что ВСУ уже не способны то противостоять продвижению российских войск.
"Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять" , — предположил Риттер.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сегодня сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения страдают от серьезных потерь и быстро утрачивают боевые возможности.
Президент России Владимир Путин недавно в интервью India Today заявил, что освобождение территорий, остающихся под контролем Киева, будет либо путем боевых действий, либо украинские войска покинут их сами и прекратят там насилие.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
На Западе признали заочную победу Путина
Вчера, 17:32
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДОНБАССВСУСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала