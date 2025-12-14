https://1prime.ru/20251214/svo-865522980.html
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины приближается к полному краху, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской разведки США в отставке в эфире YouTube-канала."Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть", — отметил эксперт.По его мнению, в настоящий момент совершенно очевидно, что ВСУ уже не способны то противостоять продвижению российских войск."Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий. <…> У украинцев не будет выбора, кроме как все потерять" , — предположил Риттер.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сегодня сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения страдают от серьезных потерь и быстро утрачивают боевые возможности.Президент России Владимир Путин недавно в интервью India Today заявил, что освобождение территорий, остающихся под контролем Киева, будет либо путем боевых действий, либо украинские войска покинут их сами и прекратят там насилие.
"Достигли этой точки". В США сообщили о начале новой фазы СВО
