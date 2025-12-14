Трубопровод Росток — Шведт ввели в эксплуатацию после утечки нефти
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Трубопровод Росток - Шведт вновь введен в эксплуатацию после утечки, в результате которой вытекло по меньшей мере 200 тысяч литров сырой нефти , сообщило агентство DPA со ссылкой на нефтеперерабатывающий завод PCK.
В среду не менее 200 тысяч литров сырой нефти вытекло в результате аварии на трубопроводе, который идет из портового города Ростока на НПЗ в Шведте. В компании PCK ранее заявили, что, по предварительным данным, авария была вызвана подготовительными работами к плановой проверке безопасности трубопровода, умышленное внешнее воздействие исключено. В четверг стало известно, что утечка ликвидирована.
"После проверки поврежденных компонентов трубопровода TÜV (организацией, осуществляющей проверку технического оборудования и объектов - ред.) мы получили разрешение от регулирующего органа на возобновление работы", - сообщила компания.
Таким образом, трубопровод был вновь введен в эксплуатацию в субботу около 22.00 по местному времени (00.00 мск) после 80-часового простоя.
PCK Raffinerie GmbH - один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, расположен в городе Шведте (федеральная земля Бранденбург). Ранее контрольный пакет предприятия принадлежал "Роснефти". В 2022 году немецкие власти передали завод под внешнее государственное управление, фактически отстранив Россию от контроля.