https://1prime.ru/20251214/truboprovod-865536203.html

Трубопровод Росток — Шведт ввели в эксплуатацию после утечки нефти

Трубопровод Росток — Шведт ввели в эксплуатацию после утечки нефти - 14.12.2025, ПРАЙМ

Трубопровод Росток — Шведт ввели в эксплуатацию после утечки нефти

Трубопровод Росток - Шведт вновь введен в эксплуатацию после утечки, в результате которой вытекло по меньшей мере 200 тысяч литров сырой нефти , сообщило... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T18:52+0300

2025-12-14T18:52+0300

2025-12-14T18:52+0300

энергетика

нефть

бранденбург

нпз

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Трубопровод Росток - Шведт вновь введен в эксплуатацию после утечки, в результате которой вытекло по меньшей мере 200 тысяч литров сырой нефти , сообщило агентство DPA со ссылкой на нефтеперерабатывающий завод PCK. В среду не менее 200 тысяч литров сырой нефти вытекло в результате аварии на трубопроводе, который идет из портового города Ростока на НПЗ в Шведте. В компании PCK ранее заявили, что, по предварительным данным, авария была вызвана подготовительными работами к плановой проверке безопасности трубопровода, умышленное внешнее воздействие исключено. В четверг стало известно, что утечка ликвидирована. "После проверки поврежденных компонентов трубопровода TÜV (организацией, осуществляющей проверку технического оборудования и объектов - ред.) мы получили разрешение от регулирующего органа на возобновление работы", - сообщила компания. Таким образом, трубопровод был вновь введен в эксплуатацию в субботу около 22.00 по местному времени (00.00 мск) после 80-часового простоя. PCK Raffinerie GmbH - один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов Восточной Германии, расположен в городе Шведте (федеральная земля Бранденбург). Ранее контрольный пакет предприятия принадлежал "Роснефти". В 2022 году немецкие власти передали завод под внешнее государственное управление, фактически отстранив Россию от контроля.

https://1prime.ru/20251020/gaz-863724208.html

бранденбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бранденбург, нпз, роснефть