https://1prime.ru/20251214/varvarovka-865528948.html

Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области

Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области - 14.12.2025, ПРАЙМ

Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской... | 14.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-14T13:30+0300

2025-12-14T13:30+0300

2025-12-14T13:30+0300

спецоперация на украине

россия

запорожская область

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg

МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

запорожская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, рф