Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области
2025-12-14T13:30+0300
спецоперация на украине
россия
запорожская область
рф
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
