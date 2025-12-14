https://1prime.ru/20251214/zapad-865521250.html

"IQ комнатной температуры". Эксперты рассказали, как Россия унизила Запад

"IQ комнатной температуры". Эксперты рассказали, как Россия унизила Запад

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Запад в течение многих лет пытался ослабить Россию, однако из-за конфликта на Украине он оказался в унизительном положении, написал аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х."(Президент США в 1993-2001 годах Билл. — Прим. ред.) Клинтон и все последующие администрации США пытались запугать, загнать Россию в угол; однако после почти четырех лет конфликта на Украине это США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле", — отметил эксперт.Москва неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия Украине лишь способствуют затягиванию конфликта, не меняя расстановку сил. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО участвует в этом противостоянии не только через поставки военной техники и оборудования, но и подготовкой военных кадров.

