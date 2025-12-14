Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к НАТО в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua".Он добавил, что это возможно, если "США и ЕС дадут гарантии безопасности"."Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали", — утверждает Зеленский.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.Накануне издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
14:35 14.12.2025
 
Зеленский сделал громкое заявление перед переговорами в Берлине

Зеленский намекнул на отказ от вступления в НАТО в качестве компромисса

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к НАТО в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua".
Он добавил, что это возможно, если "США и ЕС дадут гарантии безопасности".
"Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали", — утверждает Зеленский.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.

Накануне издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
