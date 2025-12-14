https://1prime.ru/20251214/zelenskiy-865529505.html

Зеленский сделал громкое заявление перед переговорами в Берлине

Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к НАТО в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua". | 14.12.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к НАТО в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua".Он добавил, что это возможно, если "США и ЕС дадут гарантии безопасности"."Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали", — утверждает Зеленский.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.Накануне издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.

2025

