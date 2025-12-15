https://1prime.ru/20251215/avtodor-865557761.html

На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга

На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга - 15.12.2025, ПРАЙМ

На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга

Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто из-за ДТП на 191-м километре трассы Р-242, водителям, следующим в этом направлении по трассе... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T11:43+0300

2025-12-15T11:43+0300

2025-12-15T11:43+0300

бизнес

россия

екатеринбург

автодор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864163488_0:1:1036:584_1920x0_80_0_0_1165c43d0a359c2a8b072d42822ec985.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто из-за ДТП на 191-м километре трассы Р-242, водителям, следующим в этом направлении по трассе М-12 "Восток", следует остановиться на многофункциональной зоне дорожного сервиса, расположенной на 1340-м километре дороги, говорится в сообщении госкомпании "Автодор". "На 191-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении города Екатеринбург полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Водителям, которые следуют по трассе М-12 "Восток", рекомендуем остановиться до восстановления движения на МФЗ, расположенной на 1340-м километре", - говорится в Telegram-канале компании. В "Автодоре" подчеркнули, что водителям не следует останавливаться в районе Ачита, чтобы не провоцировать ДТП и не мешать работе уборочной техники. О возобновлении движения в компании оперативно проинформируют.

https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865538459.html

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, екатеринбург, автодор