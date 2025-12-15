https://1prime.ru/20251215/avtodor-865557761.html
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто из-за ДТП на 191-м километре трассы Р-242, водителям, следующим в этом направлении по трассе М-12 "Восток", следует остановиться на многофункциональной зоне дорожного сервиса, расположенной на 1340-м километре дороги, говорится в сообщении госкомпании "Автодор". "На 191-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении города Екатеринбург полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Водителям, которые следуют по трассе М-12 "Восток", рекомендуем остановиться до восстановления движения на МФЗ, расположенной на 1340-м километре", - говорится в Telegram-канале компании. В "Автодоре" подчеркнули, что водителям не следует останавливаться в районе Ачита, чтобы не провоцировать ДТП и не мешать работе уборочной техники. О возобновлении движения в компании оперативно проинформируют.
