Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/avtodor-865557761.html
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга - 15.12.2025, ПРАЙМ
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга
Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто из-за ДТП на 191-м километре трассы Р-242, водителям, следующим в этом направлении по трассе... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T11:43+0300
2025-12-15T11:43+0300
бизнес
россия
екатеринбург
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864163488_0:1:1036:584_1920x0_80_0_0_1165c43d0a359c2a8b072d42822ec985.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто из-за ДТП на 191-м километре трассы Р-242, водителям, следующим в этом направлении по трассе М-12 "Восток", следует остановиться на многофункциональной зоне дорожного сервиса, расположенной на 1340-м километре дороги, говорится в сообщении госкомпании "Автодор". "На 191-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении города Екатеринбург полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Водителям, которые следуют по трассе М-12 "Восток", рекомендуем остановиться до восстановления движения на МФЗ, расположенной на 1340-м километре", - говорится в Telegram-канале компании. В "Автодоре" подчеркнули, что водителям не следует останавливаться в районе Ачита, чтобы не провоцировать ДТП и не мешать работе уборочной техники. О возобновлении движения в компании оперативно проинформируют.
https://1prime.ru/20251214/dvizhenie-865538459.html
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864163488_241:0:1025:588_1920x0_80_0_0_9e1e7f7822b55a1ae739adbdfc0a5fac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, екатеринбург, автодор
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Автодор
11:43 15.12.2025
 
На трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга

"Автодор": на трассе Р-242 перекрыли движение в сторону Екатеринбурга из-за ДТП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто из-за ДТП на 191-м километре трассы Р-242, водителям, следующим в этом направлении по трассе М-12 "Восток", следует остановиться на многофункциональной зоне дорожного сервиса, расположенной на 1340-м километре дороги, говорится в сообщении госкомпании "Автодор".
"На 191-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. Движение в направлении города Екатеринбург полностью перекрыто. Планируйте свой маршрут заранее! Водителям, которые следуют по трассе М-12 "Восток", рекомендуем остановиться до восстановления движения на МФЗ, расположенной на 1340-м километре", - говорится в Telegram-канале компании.
В "Автодоре" подчеркнули, что водителям не следует останавливаться в районе Ачита, чтобы не провоцировать ДТП и не мешать работе уборочной техники. О возобновлении движения в компании оперативно проинформируют.
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
В Саратовской области возобновили движение на двух федеральных трассах
Вчера, 20:38
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГАвтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала