"Пойдут до конца". Европа начала борьбу за российские деньги

статья

финансы

банки

киев

европа

брюссель

euroclear

банк россии

замороженные российские активы

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ, Роман Серов. От дискуссий о судьбе замороженных активов в ЕС перешли к решительным действиям. Брюссель запустил руку в чужой кошелек, и Банк России выразил готовность отстаивать свои права во всех инстанциях. О том, кому в итоге достанутся деньги и при чем тут США, — в материале "Прайм".ЦБ начал судиться за своеВ пятницу Банк России сообщил, что подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится большая часть замороженных в Европе средств. Регулятор не может свободно ими распоряжаться и не получает прибыль. Налицо упущенная выгода, и ЦБ намерен взыскать убытки.До этого опубликовали заявление, в котором такие действия названы незаконными, нарушающими принципы суверенного иммунитета. Также ЦБ пообещал защищаться всеми доступными способами в международных судах.Сейчас Еврокомиссия активно обсуждает механизмы использования российских денег без согласия владельца. Накануне в ЕС одобрили предоставление ЕК полномочий по блокировке активов на сумму 210 миллиардов евро. Предполагается направить их на финансирование Украины.Но нужно найти в законе лазейку, чтобы преодолеть сопротивление отдельных стран. Против выступает Бельгия — опасается ответных мер, ведь в России тоже заморожены десятки миллиардов Euroclear.О серьезном ущербе, который нанесет Евросоюзу передача кому-либо российских активов, предупредил и премьер Венгрии Виктор Орбан."Вместо того, чтобы гарантировать соблюдение договоров ЕС, Еврокомиссия систематически попирает европейское право. Это делают для того, чтобы продолжить войну на Украине, войну, которую явно невозможно выиграть", — написал он в соцсети Х.По словам экономиста Алексея Лерона, пока дискуссия о доступе к суверенным активам не перешла в необратимую стадию, ЦБ фиксирует в суде позицию о незаконности таких действий и о том, что ущерб уже нанесен, даже если формального изъятия еще не было. Европа давно по-тихому присваивает доход от инвестирования российских денег.Взялись за чужоеРезервы заморожены на Западе с 2022-го, но суета вокруг них возникла именно сейчас. Дело в том, что у Евросоюза, обещавшего помогать Киеву сколь угодно долго, заканчиваются деньги. Только на покрытие дефицита украинского бюджета понадобятся десятки миллиардов долларов. Но у самого ЕС бюджет дефицитный, а экономика стагнирует. Необходимо финансировать собственную оборонную промышленность и зеленую энергетику, платить по долгам, которые растут как снежный ком.США же стремительно сокращают финансирование Киева. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что больше не намерен подбрасывать деньги налогоплательщиков в топку конфликта. В том числе из-за громких коррупционных скандалов, связанных с растратой и воровством в ближайшем окружении Зеленского."Время имеет значение. Чем дольше европейцы тянут, тем худее их кошелек. Идея использовать лежащие мертвым грузом средства выглядит все более соблазнительной. Плюс их греет надежда создать юридический прецедент для последующего отъема чужого", — говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.Сомнения сидящей на мешке русских денег Бельгии тоже понятны. Помимо репутационных и юридических рисков, решение отдать Киеву активы лишит дохода от прибыли, а только в 2024-м это было около двух миллиардов евро.При чем тут АмерикаНо не стоит забывать об американских интересах. Тем более есть возможность договориться так, чтобы обойтись без судов.Речь идет о сценарии инвестирования в российско-американские проекты. О таких планах сообщало агентство Bloomberg. Замороженные активы можно вложить в некие потенциально прибыльные проекты с участием американского капитала.Олег Абелев напомнил, что OFAC сейчас продлевает лицензии в отношении подсанкционных российских компаний. То есть сделки между Россией и США продолжаются."Этот вариант исключать нельзя, но в таком случае Москва должна официально вернуть прямой доступ к своим законным деньгам", — считает Руслан Андреев, руководитель проектов КГ "Полилог".Тогда все произойдет по доброй воле, а не в обход закона. Но возникают политические проблемы, ведь многие воспримут коммерческое использование активов как конфискацию. И громче всех об этом начнут кричать Брюссель и Киев, которые при таком раскладе останутся у разбитого корыта.Шансы на успехС точки зрения международного права действия европейцев вызывают большие сомнения. Банк России должен выиграть все суды, ведь закон на его стороне."Сам Euroclear в публичной отчетности признает высокий риск неблагоприятных исходов по делам, связанным с блокировкой активов, в российских судах. Там не признают санкции оправданием", — указывает Алексей Лерон.Вероятность взыскания зависит от иммунитетов, коллизионных норм, европейского публичного порядка и фактической досягаемости активов ответчика. Пока ЦБ стремится лишь закрепить юридическую позицию о причиненном вреде и сформировать базу для последующих действий, добавляет он.Видимо, впереди годы судебных разбирательств, а с симметричным ответом Россия точно не станет медлить. На территории страны заморожена схожая сумма европейских активов, и попавшие под санкции российские инвесторы уже подалииски к ЕС на 53 миллиарда евро. Это сопоставимо с бюджетом военной помощи Брюсселя Киеву с 2022-го.Все это будет продолжаться вплоть до принятия на международном уровне принципиального решения, невозможного без кардинальных геополитических изменений.Впрочем, при любых раскладах Бельгия останется один на один с проблемой финансирования Киева. А в случае кражи российских активов понесет не только ответные издержки, но и непоправимый репутационный ущерб, способный обернуться оттоком капитала в страны c более безопасными финансовыми институтами, заключил Руслан Андреев.

