Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/eksport-865565896.html
Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива
Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива - 15.12.2025, ПРАЙМ
Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива
Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники,... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:05+0300
2025-12-15T14:05+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865565730_0:26:2226:1278_1920x0_80_0_0_cbbab893da558717c91ddb0db544e4ab.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники, знакомые с обсуждениями. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива. "Да, рассматривается до февраля включительно", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, планирует ли кабмин продлить ограничения на экспорт топлива. Второй источник, знакомый с ходом совещания у Новака, подтвердил информацию.
https://1prime.ru/20251211/tsivilev-865429421.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865565730_253:0:2226:1480_1920x0_80_0_0_dcf0a40eaffae5ea8d924cdba159b79a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
14:05 15.12.2025
 
Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива

Кабмин может продлить ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до марта

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль на автозаправочной станции
Автомобиль на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Автомобиль на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники, знакомые с обсуждениями.
Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива.
"Да, рассматривается до февраля включительно", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, планирует ли кабмин продлить ограничения на экспорт топлива. Второй источник, знакомый с ходом совещания у Новака, подтвердил информацию.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Цивилев рассказал о возможности снятия ограничений на экспорт бензина
11 декабря, 10:06
 
НефтьРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала