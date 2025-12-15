https://1prime.ru/20251215/eksport-865565896.html

Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива

2025-12-15T14:05+0300

нефть

рф

александр новак

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники, знакомые с обсуждениями. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива. "Да, рассматривается до февраля включительно", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, планирует ли кабмин продлить ограничения на экспорт топлива. Второй источник, знакомый с ходом совещания у Новака, подтвердил информацию.

рф

2025

нефть, рф, александр новак