Правительство рассматривает продление ограничений на экспорт топлива
2025-12-15T14:05+0300
нефть
рф
александр новак
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает продление ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива до февраля включительно, сообщили РИА новости источники, знакомые с обсуждениями. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива. "Да, рассматривается до февраля включительно", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, планирует ли кабмин продлить ограничения на экспорт топлива. Второй источник, знакомый с ходом совещания у Новака, подтвердил информацию.
Нефть, РФ, Александр Новак
