https://1prime.ru/20251215/es-865544367.html
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России - 15.12.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России
Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T04:28+0300
2025-12-15T04:28+0300
2025-12-15T04:31+0300
спецоперация на украине
ес
сша
украина
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
дуглас макгрегор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. <…> Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — сказал эксперт.По его мнению, конфликт на Украине завершится аналогично войне во Вьетнаме в 1970-х годах."Во Вьетнаме все развалилось, в США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — подытожил советник.Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о стремлении Москвы к устойчивому миру, который должен быть подкреплен надежными гарантиями.
https://1prime.ru/20251213/aktivy-865519398.html
сша
украина
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_06df63fceb0966b8e8c9019e08ecd001.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, сша, украина, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, дуглас макгрегор, россия
Спецоперация на Украине, ЕС, США, УКРАИНА, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дуглас Макгрегор, РОССИЯ
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России
Макгрегор: Евросоюз может сменить позицию в отношении России по примеру США
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ.
Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала
.
"Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. <…> Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — сказал эксперт.
По его мнению, конфликт на Украине завершится аналогично войне во Вьетнаме в 1970-х годах.
"Во Вьетнаме все развалилось, в США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — подытожил советник.
Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о стремлении Москвы к устойчивому миру, который должен быть подкреплен надежными гарантиями.
Орбан обрушился на ЕС из-за плана против России