Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251215/es-865544367.html
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России - 15.12.2025, ПРАЙМ
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России
Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T04:28+0300
2025-12-15T04:31+0300
спецоперация на украине
ес
сша
украина
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
дуглас макгрегор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. &lt;…&gt; Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — сказал эксперт.По его мнению, конфликт на Украине завершится аналогично войне во Вьетнаме в 1970-х годах."Во Вьетнаме все развалилось, в США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. &lt;…&gt; Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — подытожил советник.Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о стремлении Москвы к устойчивому миру, который должен быть подкреплен надежными гарантиями.
https://1prime.ru/20251213/aktivy-865519398.html
сша
украина
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_06df63fceb0966b8e8c9019e08ecd001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, сша, украина, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, дуглас макгрегор, россия
Спецоперация на Украине, ЕС, США, УКРАИНА, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дуглас Макгрегор, РОССИЯ
04:28 15.12.2025 (обновлено: 04:31 15.12.2025)
 
В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России

Макгрегор: Евросоюз может сменить позицию в отношении России по примеру США

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. <…> Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — сказал эксперт.
По его мнению, конфликт на Украине завершится аналогично войне во Вьетнаме в 1970-х годах.
"Во Вьетнаме все развалилось, в США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — подытожил советник.
Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о стремлении Москвы к устойчивому миру, который должен быть подкреплен надежными гарантиями.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан обрушился на ЕС из-за плана против России
13 декабря, 23:01
 
Спецоперация на УкраинеЕССШАУКРАИНАВЬЕТНАМВладимир ПутинДмитрий ПесковДуглас МакгрегорРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала