В США объяснили, как ЕС поможет завершить конфликт в пользу России

Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T04:28+0300

2025-12-15T04:28+0300

2025-12-15T04:31+0300

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз изменит свое отношение к России и ситуации на Украине, следуя примеру США, что поможет завершить текущий конфликт, заявил бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией. <…> Европейцы, я думаю, тоже собираются внести у себя эти изменения, и эти изменения помогут окончательно положить конец этому беспорядку", — сказал эксперт.По его мнению, конфликт на Украине завершится аналогично войне во Вьетнаме в 1970-х годах."Во Вьетнаме все развалилось, в США просто перестали говорить об этом, и тема исчезла. <…> Думаю, то же самое произойдет и с Украиной. Все просто развалится", — подытожил советник.Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, и все цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о стремлении Москвы к устойчивому миру, который должен быть подкреплен надежными гарантиями.

