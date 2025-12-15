https://1prime.ru/20251215/kitaj-865546488.html
2025-12-15T06:27+0300
энергетика
нефть
газ
китай
ПЕКИН, 15 дек – ПРАЙМ. Китай в январе-ноябре нарастил добычу нефти на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, природного газа - на 6,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро.
Китай за 11 месяцев этого года добыл 198,25 миллиона тонн нефти. Объем переработки нефти за указанный период достиг 675,07 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 4%.
В ноябре объем добычи нефти в Китае вырос на 2,2% в годовом выражении, составив 17,63 миллиона тонн. Объем переработки в прошлом месяце достиг отметки в 60,83 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 3,9%.
Добыча природного газа в Китае в январе-ноябре достигла отметки в 238,9 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 6,3%. В ноябре добыча газа выросла на 5,7% в годовом выражении, составив 21,9 миллиарда кубометров.
За 11 месяцев это года выросла и добыча угля. Так, годовой рост показателя в указанном периоде составил 1,4%, объем достиг отметки в 4,4 миллиарда тонн. Отдельно в ноябре в китайских шахтах было добыто 430 миллионов тонн угля, снижение в годовом выражении составило 0,5%.
По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%, сообщало ранее статведомство.
