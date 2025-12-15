Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251215/konflikt-865581234.html
В Германии предупредили о рисках конфликта с Россией
В Германии предупредили о рисках конфликта с Россией
2025-12-15T23:09+0300
2025-12-15T23:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/36/842063651_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fc059f97a896cda21f3de24d0b3fd815.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Размещение иностранных войск на Украине может спровоцировать прямой конфликт с Россией, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Die Welt."Европейцы по-прежнему хотят разместить [на Украине – Прим. ред.] войска, даже солдат бундесвера, о чем постоянно говорят. Это настоящее безумие. Это приведет к войне с Россией", — подчеркнула политик.Вагенкнехт также отметила, что вопрос размещения иностранных контингентов на Украине стал ключевым для достижения мира.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
в мире, украина, die welt, мид рф, германия, нато, москва
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, Die Welt, МИД РФ, ГЕРМАНИЯ, НАТО, МОСКВА
23:09 15.12.2025
 
© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Размещение иностранных войск на Украине может спровоцировать прямой конфликт с Россией, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Die Welt.
"Европейцы по-прежнему хотят разместить [на Украине – Прим. ред.] войска, даже солдат бундесвера, о чем постоянно говорят. Это настоящее безумие. Это приведет к войне с Россией", — подчеркнула политик.
Вагенкнехт также отметила, что вопрос размещения иностранных контингентов на Украине стал ключевым для достижения мира.
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАDie WeltМИД РФГЕРМАНИЯНАТОМОСКВА
 
 
