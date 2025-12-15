https://1prime.ru/20251215/konflikt-865581234.html
В Германии предупредили о рисках конфликта с Россией
В Германии предупредили о рисках конфликта с Россией
2025-12-15T23:09+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
die welt
мид рф
германия
нато
москва
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Размещение иностранных войск на Украине может спровоцировать прямой конфликт с Россией, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Die Welt."Европейцы по-прежнему хотят разместить [на Украине – Прим. ред.] войска, даже солдат бундесвера, о чем постоянно говорят. Это настоящее безумие. Это приведет к войне с Россией", — подчеркнула политик.Вагенкнехт также отметила, что вопрос размещения иностранных контингентов на Украине стал ключевым для достижения мира.В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
германия
москва
ПРАЙМ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
В Германии предупредили о рисках конфликта с Россией
