Лавров прокомментировала санкции против "Лукойла и "Роснефти" - 15.12.2025
Лавров прокомментировала санкции против "Лукойла и "Роснефти"
2025-12-15T23:11+0300
2025-12-15T23:11+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В конце октября США ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как в случае с нашей частной компанией ПАО "Лукойл" и государственной корпорацией "Роснефть", если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана". По его оценке, такие шаги означают, что у Запада, включая США, далеко не всегда хватает сил для честной борьбы. "И для сохранения своих доминирующих позиций им приходится прибегать к нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным методам", - указал министр.
23:11 15.12.2025
 
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
В конце октября США ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как в случае с нашей частной компанией ПАО "Лукойл" и государственной корпорацией "Роснефть", если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его оценке, такие шаги означают, что у Запада, включая США, далеко не всегда хватает сил для честной борьбы.
"И для сохранения своих доминирующих позиций им приходится прибегать к нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным методам", - указал министр.
В Румынии рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" и "Роснефти"
