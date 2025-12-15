https://1prime.ru/20251215/lavrov-865581677.html

Лавров прокомментировала санкции против "Лукойла и "Роснефти"

Лавров прокомментировала санкции против "Лукойла и "Роснефти" - 15.12.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировала санкции против "Лукойла и "Роснефти"

Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T23:11+0300

2025-12-15T23:11+0300

2025-12-15T23:11+0300

россия

сша

запад

сергей лавров

лукойл

роснефть

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Санкции против крупных компаний, как в случае российских "Лукойла" и "Роснефти", - это проявление желания подавить конкурентов нечистоплотными методами, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. В конце октября США ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как в случае с нашей частной компанией ПАО "Лукойл" и государственной корпорацией "Роснефть", если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами", - сказал он в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана". По его оценке, такие шаги означают, что у Запада, включая США, далеко не всегда хватает сил для честной борьбы. "И для сохранения своих доминирующих позиций им приходится прибегать к нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным методам", - указал министр.

https://1prime.ru/20251212/sanktsii-865478372.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, запад, сергей лавров, лукойл, роснефть, мид рф