Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах

2025-12-15T14:15+0300

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах, чем в торговых сетях: в декабре спрос на такую продукцию в сетях снизился на 10% в годовом выражении, логистические компании связывают это с переориентацией покупателей на торговые онлайн-площадки, рассказали РИА Новости в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго". "В то же время наблюдается тренд на сокращение спроса на продукцию товаров для дома в торговых сетях... В декабре 2025 года спрос сжался на 10% к тому же периоду прошлого года... В первую очередь это связано с тем, что большое количество клиентов перешли на маркетплейсы, где цена, как правило, ниже. Доставка - практически домой, так как ПВЗ есть уже практически в каждом доме", - отметили в компании. По данным ГК "Деловые Линии", чаще всего отправки товаров для дома идут из Москвы и Санкт-Петербурга. Основные направления получателей доставки - Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург. В логистических компаниях отметили, что часть крупных поставщиков в конце текущего года уже отказались от закупок товаров в Китае из-за роста их себестоимости, а также затрат на логистику и ограничений, вызванных проблемами на таможне. Вместо этого они переходят на закупку товаров в Индии, Вьетнаме и Индонезии.

