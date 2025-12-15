https://1prime.ru/20251215/marketpleysy-865566580.html
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах - 15.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах, чем в торговых сетях: в декабре спрос на такую продукцию в сетях снизился на 10% в годовом... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:15+0300
2025-12-15T14:15+0300
2025-12-15T14:15+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
калининград
деловые линии
https://cdnn.1prime.ru/img/83364/14/833641493_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_11ebd1e0495bd129e884fb6fffa8fbd6.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах, чем в торговых сетях: в декабре спрос на такую продукцию в сетях снизился на 10% в годовом выражении, логистические компании связывают это с переориентацией покупателей на торговые онлайн-площадки, рассказали РИА Новости в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго". "В то же время наблюдается тренд на сокращение спроса на продукцию товаров для дома в торговых сетях... В декабре 2025 года спрос сжался на 10% к тому же периоду прошлого года... В первую очередь это связано с тем, что большое количество клиентов перешли на маркетплейсы, где цена, как правило, ниже. Доставка - практически домой, так как ПВЗ есть уже практически в каждом доме", - отметили в компании. По данным ГК "Деловые Линии", чаще всего отправки товаров для дома идут из Москвы и Санкт-Петербурга. Основные направления получателей доставки - Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург. В логистических компаниях отметили, что часть крупных поставщиков в конце текущего года уже отказались от закупок товаров в Китае из-за роста их себестоимости, а также затрат на логистику и ограничений, вызванных проблемами на таможне. Вместо этого они переходят на закупку товаров в Индии, Вьетнаме и Индонезии.
https://1prime.ru/20251111/eksperty-864402918.html
санкт-петербург
москва
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83364/14/833641493_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ac1b93f8da0addcde4da79b80a74b768.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, калининград, деловые линии
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Деловые линии
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах
"Скиф-Карго": россияне стали заказывать товары для дома на маркетплейсах