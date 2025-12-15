Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/marketpleysy-865566580.html
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах - 15.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах, чем в торговых сетях: в декабре спрос на такую продукцию в сетях снизился на 10% в годовом... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:15+0300
2025-12-15T14:15+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
калининград
деловые линии
https://cdnn.1prime.ru/img/83364/14/833641493_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_11ebd1e0495bd129e884fb6fffa8fbd6.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах, чем в торговых сетях: в декабре спрос на такую продукцию в сетях снизился на 10% в годовом выражении, логистические компании связывают это с переориентацией покупателей на торговые онлайн-площадки, рассказали РИА Новости в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго". "В то же время наблюдается тренд на сокращение спроса на продукцию товаров для дома в торговых сетях... В декабре 2025 года спрос сжался на 10% к тому же периоду прошлого года... В первую очередь это связано с тем, что большое количество клиентов перешли на маркетплейсы, где цена, как правило, ниже. Доставка - практически домой, так как ПВЗ есть уже практически в каждом доме", - отметили в компании. По данным ГК "Деловые Линии", чаще всего отправки товаров для дома идут из Москвы и Санкт-Петербурга. Основные направления получателей доставки - Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург. В логистических компаниях отметили, что часть крупных поставщиков в конце текущего года уже отказались от закупок товаров в Китае из-за роста их себестоимости, а также затрат на логистику и ограничений, вызванных проблемами на таможне. Вместо этого они переходят на закупку товаров в Индии, Вьетнаме и Индонезии.
https://1prime.ru/20251111/eksperty-864402918.html
санкт-петербург
москва
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83364/14/833641493_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ac1b93f8da0addcde4da79b80a74b768.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, калининград, деловые линии
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, Деловые линии
14:15 15.12.2025
 
Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах

"Скиф-Карго": россияне стали заказывать товары для дома на маркетплейсах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛогистический центр Ozon под Новосибирском
Логистический центр Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Логистический центр Ozon под Новосибирском. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россияне стали чаще заказывать товары для дома на маркетплейсах, чем в торговых сетях: в декабре спрос на такую продукцию в сетях снизился на 10% в годовом выражении, логистические компании связывают это с переориентацией покупателей на торговые онлайн-площадки, рассказали РИА Новости в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго".
"В то же время наблюдается тренд на сокращение спроса на продукцию товаров для дома в торговых сетях... В декабре 2025 года спрос сжался на 10% к тому же периоду прошлого года... В первую очередь это связано с тем, что большое количество клиентов перешли на маркетплейсы, где цена, как правило, ниже. Доставка - практически домой, так как ПВЗ есть уже практически в каждом доме", - отметили в компании.
По данным ГК "Деловые Линии", чаще всего отправки товаров для дома идут из Москвы и Санкт-Петербурга. Основные направления получателей доставки - Калининград, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург.
В логистических компаниях отметили, что часть крупных поставщиков в конце текущего года уже отказались от закупок товаров в Китае из-за роста их себестоимости, а также затрат на логистику и ограничений, вызванных проблемами на таможне. Вместо этого они переходят на закупку товаров в Индии, Вьетнаме и Индонезии.
Аналитики рассказали, что россияне заказывают на маркетплейсах в распродажи
11 ноября, 02:03
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАКАЛИНИНГРАДДеловые линии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала