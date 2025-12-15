Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли
Минфин США разрешил операции с компаниями белорусской калийной отрасли
2025-12-15T21:04+0300
2025-12-15T21:04+0300
финансы
минфин сша
беларуськалий
белоруссия
сша
мировая экономика
вашингтон
джо байден
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - ПРАЙМ. Минфин США после решения снять санкции с белорусского калия разрешил финансовые операции с рядом предприятий данного сектора, следует из данных генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). "Все сделки... с участием следующих юридических лиц разрешаются: ОАО "Белорусская калийная компания"... "Беларуськалий", - сказано в документе. Срок действия генеральной лицензии при этом не указан.Кроме того, в список компаний попала "Агророзквит", которая на момент введения санкций была дочерним предприятием "Белорусской калийной компании". Также лицензия применима к тем компаниям, где "Белорусская калийная компания", "Беларуськалий" или "Агророзквит" владеют прямо или косвенно 50% и более акций - индивидуально или в совокупности.Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул ранее заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков добавил, что это решение вступает в силу моментально.Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.
финансы, минфин сша, беларуськалий, белоруссия, сша, мировая экономика, вашингтон, джо байден, оон
Финансы, Минфин США, Беларуськалий, БЕЛОРУССИЯ, США, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, Джо Байден, ООН
© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP / Mladen Antonov
ВАШИНГТОН, 15 дек - ПРАЙМ. Минфин США после решения снять санкции с белорусского калия разрешил финансовые операции с рядом предприятий данного сектора, следует из данных генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Все сделки... с участием следующих юридических лиц разрешаются: ОАО "Белорусская калийная компания"... "Беларуськалий", - сказано в документе.
Срок действия генеральной лицензии при этом не указан.
Кроме того, в список компаний попала "Агророзквит", которая на момент введения санкций была дочерним предприятием "Белорусской калийной компании". Также лицензия применима к тем компаниям, где "Белорусская калийная компания", "Беларуськалий" или "Агророзквит" владеют прямо или косвенно 50% и более акций - индивидуально или в совокупности.
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул ранее заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков добавил, что это решение вступает в силу моментально.
Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании "Беларуськалий" в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
США моментально отменит санкции против белорусского калия, заявил Рыбаков
13 декабря, 21:55
 
