Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/neft-865482189.html
В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти - 15.12.2025, ПРАЙМ
В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
Резидент Сколково - компания НПП "НефтеХимСинтез" создала уникальную технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Это обеспечит устойчивость... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T12:11+0300
2025-12-15T12:11+0300
нефть
сколково
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Резидент Сколково - компания НПП "НефтеХимСинтез" создала уникальную технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Это обеспечит устойчивость добывающих производств и позволит стране развивать экспорт, сообщает пресс-служба Сколково.Решение ChemField-Oil делает процесс вытеснения нефти водой значительно эффективнее. Благодаря его использованию, добыча увеличивается в среднем на 10-17% без проведения сложных и дорогостоящих геолого-технических операций.По оценкам участников нефтегазового рынка, сегодня более 60% национальных запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых, и по мере истощения традиционных месторождений их доля будет расти. На этом фоне появление технологии становится особенно важным для рынка.Появление нового инновационного решения добычи стало логичным результатом инвестирования компании НПП "НефтеХимСинтез" в фундаментальные исследования и разработку высокотехнологичных реагентов для нефтепромысловой химии – одного из самых сложных направлений нефтегазовой отрасли, указали в Сколково. На рынке компания известна во многом благодаря технологии THIONOL — линейке реганетов для удаления сероводорода и меркаптанов из углеводородных сред. Эти составы сегодня востребованы на месторождениях с высокосернистой нефтью в Поволжье, Восточной и Западной Сибири и на Урале. "Компания получила свыше 4,5 миллионов рублей грантовой поддержки. В прошлом году резидент стал лидером технопарка "Сколково" по объему выручки, получив более 4 миллиардов рублей и перечислив свыше 1 миллиарда налогов в бюджеты разных уровней", – рассказал Марат Халимов, директор направления "нефтегаз" Центра развития промышленных технологий Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ)."Для нас фундаментальная наука – не вспомогательный ресурс, а основа нашего развития, полноценный элемент операционной модели. Наши технологии влияют не только на работу конкретного месторождения, но и на эффективность всей отрасли. Они позволяют добывающим предприятиям работать устойчивее, а стране – наращивать экспорт", – сообщил Андрей Кулаков, сооснователь компании НПП "НефтеХимСинтез"."В 2017 году мы пришли в Сколково, потому что увидели здесь оптимальные условия для работы нашей лаборатории. Таких площадок в России единицы, и Сколково – одна из них. И мы благодарны технопарку за те условия, которые сегодня позволяют молодым и талантливым ученым реализовывать свои идеи и развивать конкурентоспособные российские технологии", – Владимир Пузанков, сооснователь компании НПП "НефтеХимСинтез".
https://1prime.ru/20251212/neft-865479793.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сколково, добыча нефти
Нефть, Сколково, добыча нефти
12:11 15.12.2025
 
В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

В Сколково разработали способ увеличения добычи нефти на 10-17%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Резидент Сколково - компания НПП "НефтеХимСинтез" создала уникальную технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Это обеспечит устойчивость добывающих производств и позволит стране развивать экспорт, сообщает пресс-служба Сколково.
Решение ChemField-Oil делает процесс вытеснения нефти водой значительно эффективнее. Благодаря его использованию, добыча увеличивается в среднем на 10-17% без проведения сложных и дорогостоящих геолого-технических операций.
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Новак рассказал о перспективах роста добычи нефти в России в рамках ОПЕК+
12 декабря, 15:39
По оценкам участников нефтегазового рынка, сегодня более 60% национальных запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых, и по мере истощения традиционных месторождений их доля будет расти. На этом фоне появление технологии становится особенно важным для рынка.
Появление нового инновационного решения добычи стало логичным результатом инвестирования компании НПП "НефтеХимСинтез" в фундаментальные исследования и разработку высокотехнологичных реагентов для нефтепромысловой химии – одного из самых сложных направлений нефтегазовой отрасли, указали в Сколково.
На рынке компания известна во многом благодаря технологии THIONOL — линейке реганетов для удаления сероводорода и меркаптанов из углеводородных сред. Эти составы сегодня востребованы на месторождениях с высокосернистой нефтью в Поволжье, Восточной и Западной Сибири и на Урале.
"Компания получила свыше 4,5 миллионов рублей грантовой поддержки. В прошлом году резидент стал лидером технопарка "Сколково" по объему выручки, получив более 4 миллиардов рублей и перечислив свыше 1 миллиарда налогов в бюджеты разных уровней", – рассказал Марат Халимов, директор направления "нефтегаз" Центра развития промышленных технологий Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ).
"Для нас фундаментальная наука – не вспомогательный ресурс, а основа нашего развития, полноценный элемент операционной модели. Наши технологии влияют не только на работу конкретного месторождения, но и на эффективность всей отрасли. Они позволяют добывающим предприятиям работать устойчивее, а стране – наращивать экспорт", – сообщил Андрей Кулаков, сооснователь компании НПП "НефтеХимСинтез".
"В 2017 году мы пришли в Сколково, потому что увидели здесь оптимальные условия для работы нашей лаборатории. Таких площадок в России единицы, и Сколково – одна из них. И мы благодарны технопарку за те условия, которые сегодня позволяют молодым и талантливым ученым реализовывать свои идеи и развивать конкурентоспособные российские технологии", – Владимир Пузанков, сооснователь компании НПП "НефтеХимСинтез".
 
НефтьСколководобыча нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала