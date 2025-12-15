В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

https://1prime.ru/20251215/neft-865482189.html

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Резидент Сколково - компания НПП "НефтеХимСинтез" создала уникальную технологию для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Это обеспечит устойчивость добывающих производств и позволит стране развивать экспорт, сообщает пресс-служба Сколково.Решение ChemField-Oil делает процесс вытеснения нефти водой значительно эффективнее. Благодаря его использованию, добыча увеличивается в среднем на 10-17% без проведения сложных и дорогостоящих геолого-технических операций.По оценкам участников нефтегазового рынка, сегодня более 60% национальных запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых, и по мере истощения традиционных месторождений их доля будет расти. На этом фоне появление технологии становится особенно важным для рынка.Появление нового инновационного решения добычи стало логичным результатом инвестирования компании НПП "НефтеХимСинтез" в фундаментальные исследования и разработку высокотехнологичных реагентов для нефтепромысловой химии – одного из самых сложных направлений нефтегазовой отрасли, указали в Сколково. На рынке компания известна во многом благодаря технологии THIONOL — линейке реганетов для удаления сероводорода и меркаптанов из углеводородных сред. Эти составы сегодня востребованы на месторождениях с высокосернистой нефтью в Поволжье, Восточной и Западной Сибири и на Урале. "Компания получила свыше 4,5 миллионов рублей грантовой поддержки. В прошлом году резидент стал лидером технопарка "Сколково" по объему выручки, получив более 4 миллиардов рублей и перечислив свыше 1 миллиарда налогов в бюджеты разных уровней", – рассказал Марат Халимов, директор направления "нефтегаз" Центра развития промышленных технологий Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ)."Для нас фундаментальная наука – не вспомогательный ресурс, а основа нашего развития, полноценный элемент операционной модели. Наши технологии влияют не только на работу конкретного месторождения, но и на эффективность всей отрасли. Они позволяют добывающим предприятиям работать устойчивее, а стране – наращивать экспорт", – сообщил Андрей Кулаков, сооснователь компании НПП "НефтеХимСинтез"."В 2017 году мы пришли в Сколково, потому что увидели здесь оптимальные условия для работы нашей лаборатории. Таких площадок в России единицы, и Сколково – одна из них. И мы благодарны технопарку за те условия, которые сегодня позволяют молодым и талантливым ученым реализовывать свои идеи и развивать конкурентоспособные российские технологии", – Владимир Пузанков, сооснователь компании НПП "НефтеХимСинтез".

