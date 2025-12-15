Мировые цены на нефть усилили снижение

https://1prime.ru/20251215/neft-865578403.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение до 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.02 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 1,06% - до 60,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,19%, до 56,56 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела примерно на 0,5%. Цены на нефть снижаются третью торговую сессию подряд, а по итогам прошедшей недели Brent и WTI подешевели в районе 4%. Инвесторы следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов страны. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. "Снижение цен на нефть и достижение минимальных значений за месяц по основным фьючерсным контрактам на прошлой неделе могли бы привести к более значительному падению цен, если бы не ужесточение позиции США в отношении Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Oil Associates Джона Эванса (John Evans).
