Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов - 15.12.2025
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для возможности оперативно реагировать на возникающие изменения", – говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.
2025
14:53 15.12.2025
 
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщил кабмин РФ.
"Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для возможности оперативно реагировать на возникающие изменения", – говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.
Заголовок открываемого материала