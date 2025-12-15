https://1prime.ru/20251215/nefteprodukty-865567666.html

Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов

Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов - 15.12.2025, ПРАЙМ

Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T14:53+0300

2025-12-15T14:53+0300

2025-12-15T14:53+0300

нефть

россия

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для возможности оперативно реагировать на возникающие изменения", – говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20250917/minpromtorg-862373566.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, александр новак