https://1prime.ru/20251215/nefteprodukty-865567666.html
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:53+0300
2025-12-15T14:53+0300
2025-12-15T14:53+0300
нефть
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для возможности оперативно реагировать на возникающие изменения", – говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20250917/minpromtorg-862373566.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, александр новак
Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов
Новак поручил Минпромторгу продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов