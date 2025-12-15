Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025
Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах
Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах - 15.12.2025, ПРАЙМ
Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах
Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T11:13+0300
2025-12-15T11:13+0300
бизнес
россия
донецк
мариуполь
херсон
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы ведомства Константин Пашков. "В части объектов воздушного транспорта хотел бы отметить, что запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье. Мы ждем только прекращения боевых действий и возможности работать. И по нашим планам, начиная с 2028 года, мы начнем активную стадию восстановления", - сказал он, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
донецк
мариуполь
херсон
бизнес, россия, донецк, мариуполь, херсон
Бизнес, РОССИЯ, Донецк, Мариуполь, Херсон
11:13 15.12.2025
 
Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах

Пашков: Минтранс планирует с 2028 года восстановление аэропортов в новых регионах

© РИА Новости . Мария Девахина
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Здание Министерства Транспорта . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы ведомства Константин Пашков.
"В части объектов воздушного транспорта хотел бы отметить, что запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье. Мы ждем только прекращения боевых действий и возможности работать. И по нашим планам, начиная с 2028 года, мы начнем активную стадию восстановления", - сказал он, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
