Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах

Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах

Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах

Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15

2025-12-15T11:13+0300

2025-12-15T11:13+0300

бизнес

россия

донецк

мариуполь

херсон

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы ведомства Константин Пашков. "В части объектов воздушного транспорта хотел бы отметить, что запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье. Мы ждем только прекращения боевых действий и возможности работать. И по нашим планам, начиная с 2028 года, мы начнем активную стадию восстановления", - сказал он, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

донецк

мариуполь

херсон

