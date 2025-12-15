Минтранс планирует активное восстановление аэропортов а новых регионах

https://1prime.ru/20251215/pashkov-865555098.html
2025-12-15T11:13+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минтранс России планирует с 2028 года активное восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье, заявил первый замглавы ведомства Константин Пашков. "В части объектов воздушного транспорта хотел бы отметить, что запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также Херсоне и Запорожье. Мы ждем только прекращения боевых действий и возможности работать. И по нашим планам, начиная с 2028 года, мы начнем активную стадию восстановления", - сказал он, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
