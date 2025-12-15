Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.12.2025
https://1prime.ru/20251215/putin-865579277.html
Путин продлил запрет на экспорт нефти по потолку цены
Путин продлил запрет на экспорт нефти по потолку цены - 15.12.2025, ПРАЙМ
Путин продлил запрет на экспорт нефти по потолку цены
Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами,... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T21:49+0300
2025-12-15T21:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 30 июня 2026 г.", - говорится в документе. Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках - - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Сейчас потолок установлен на уровне 47,6 доллара за баррель, он был снижен летом 2025 года с 60 долларов. К уменьшению потолка не присоединились только США. С 5 февраля 2023 года западные страны также установили ограничение цены на нефтепродукты. В ответ Путин своим указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
21:49 15.12.2025
 
Путин продлил запрет на экспорт нефти по потолку цены

Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на экспорт нефти по потолку цены

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 30 июня 2026 г.", - говорится в документе.
Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках - - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Сейчас потолок установлен на уровне 47,6 доллара за баррель, он был снижен летом 2025 года с 60 долларов. К уменьшению потолка не присоединились только США. С 5 февраля 2023 года западные страны также установили ограничение цены на нефтепродукты.
В ответ Путин своим указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
