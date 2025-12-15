https://1prime.ru/20251215/putin-865579277.html

Путин продлил запрет на экспорт нефти по потолку цены

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 г. №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 30 июня 2026 г.", - говорится в документе. Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках - - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Сейчас потолок установлен на уровне 47,6 доллара за баррель, он был снижен летом 2025 года с 60 долларов. К уменьшению потолка не присоединились только США. С 5 февраля 2023 года западные страны также установили ограничение цены на нефтепродукты. В ответ Путин своим указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

